【ラグナロクオンライン】「ハイパーエンチャントキャンペーン2026」開催！　自分好みのエンチャントを極めるチャンス！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ハイパーエンチャントキャンペーン2026」開催！ 自分好みのエンチャントを極めるチャンス！

https://goe.bz/hyperenchantcp2026

ラグナロクオンラインでは2026年4月16日（木）から約4週間、「ハイパーエンチャントキャンペーン2026」を開催いたします。

期間中にラグナロクネットストアで一定金額お買い物をすると、「特選ネコ缶（カニ）」が手に入ります。「特選ネコ缶（カニ）」を専用NPCに渡すことで「EXオイルクエスト」を受けることができ、達成すれば、ハイパーエンチャントを行うためのドラムカロリー（ポイント）がチャージされます。

ハイパーエンチャントはドラムカロリーが続く限りエンチャントの再抽選が可能で、しかも一部のエンチャントの素材が不要で失敗時のペナルティが発生しないというスグレモノ。

さらに、2026年からドラムカロリーをゲームアカウント内で共有できるようになり、今まで以上にエンチャントに挑戦しやすくなりました。

ぜひ入手して、その効果を実感してください。

■「エンジョイゴールデンウィークパック2026」販売開始！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2098_1_0a73c078194b839e89d5892c20073332.jpg?v=202604160651 ]「エンジョイゴールデンウィークパック2026」販売開始！

冒険に役立つアイテム4種セットと、特別な精錬に挑戦できるアイテム1種と交換できるゴールデンウィークチケットが入ったパッケージを期間限定で販売いたします！

https://goe.bz/enjoygoldenweekpackage2026

商品概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2098_2_cd89a11143a06bcbf7320ef5f64e610b.jpg?v=202604160651 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

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