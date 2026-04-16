【Simejiランキング】レジで鳴る“あの音”、何が好き？Z世代が選ぶ!!「好きな電子決済音TOP10」

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社(https://www.baidu.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長 Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji(https://simeji.me/)」は、Simejiユーザーへアプリ上でアンケート調査を行い、そのデータをランキング化した「Simejiランキング」を発表します。

今回のテーマは3月12日の、Z世代が選ぶ!!「好きな電子決済音TOP10」

集計期間：2026/02/12～2026/02/30 有効回答数：16～29歳 男女 341名

スマホひとつで買い物ができる現代において、電子決済は日常の一部。レジで鳴る“あの音”にも、それぞれ好みがあるようです。「音がかわいい」「リズムがいい」「聞き慣れていて安心する」など、音の印象やなじみ深さをはじめ、さまざまな視点から多くの声が集まりました。

今回はZ世代に加え、α世代や30代以上の回答も分析し、世代ごとの違いもあわせて紹介します。

また、2019年に実施した調査と比較し、決済音の好みの変化についても探ります。

※電子決済音の音読みはSimeji独自のものです。

第1位：PayPay「ぺいぺい！」

PayPay株式会社が提供するスマホ決済キャッシュレス決済の代名詞ともいえる「PayPay」が、過半数の支持を集めて第1位となりました。

「よく聞く音だから」「聞き慣れているから安心する」「親が使っているのをずっと聞いてきた」といった、日常的な接触頻度の高さが支持の理由です。また、「なんかリズムがいい」「ぺいぺい！と無邪気になるのがいい」「つい口に出したくなる」など、思わず口ずさんでしまうような中毒性のある音として親しまれています。

第2位：WAON「きゃうぉ?ん！」

イオン株式会社が提供する電子マネー「WAON」の決済音「きゃうぉ?ん！」。

「かわいい」「面白い」「犬の鳴き声っぽくてかわいい」という声が多数寄せられました。「わおんって感じで可愛い」「めっちゃぽわわんってなるなど、犬の鳴き声を連想させる愛らしさに加え、「音が面白い」「聞くとなんか笑える」といったエンタメ性のある音が人気の理由です。

第3位：Suica「ﾋﾟｯ」

交通系ICカードの代表格であるJR東日本発行のICカード・電子マネー「Suica」のシンプルな決済音「ﾋﾟｯ」。

「シンプルイズベスト」「うるさくないから」「電子決済感が強くて好き」など、余計な音がしない潔さが評価されています。また、「いつも使ってるし」「仕事に行ってる時に毎回聞いて安心するから」「高校の頃を思い出すから」といった日常利用からの親しみも大きな要因です。

第4位：にゃんPay「にゃにゃにゃん♪」

ヤマト運輸の公式アプリ内で利用できるコード決済機能「にゃんPay」の決済音「にゃにゃにゃん♪」。

「とにかくかわいい」という声が大半を占めました。「にゃにゃにゃんかわいい」「猫の声可愛くね？！」「猫好きにはたまらない」「猫が世界一好きだから」といった猫好きの声が多く、猫の鳴き声をモチーフにした音のかわいらしさが好みに直結している様子がうかがえます。

第5位：Apple Pay「ぽきーん」

iPhoneユーザーにはおなじみの「Apple Pay」の決済音「ぽきーん」。

「なんか気持ちいい！」「スッキリする」「聞いててテンション上がる」「つい口に出してしまうから」など、音の爽快感を評価するコメントが多く寄せられました。iPhoneの普及とともに、日常的に使う決済音として親しまれていることがうかがえます。

第6位：QUICPay「ｸｩｲｯｸﾍﾟｴｲ」

クレジットカードに紐づき、スマートフォンやカードをかざすだけで支払いができる電子マネー「QUICPay」。

「ｸｩｲｯｸﾍﾟｴｲ」という独特の機械音声が特徴で、「リズムがよい」「気持ちいい音」「独特で面白い」など、音のテンポ感と独自性が評価されています。「お父さんがよく使ってて、決済後の声が好き」といったコメントもあり、家族を通じて親しまれている様子もうかがえます。

第7位：au PAY「ピロリン♪」

KDDI株式会社が提供するスマホ決済サービス「au PAY」の決済音「ピロリン♪」。

「落ち着くから！」「シンプルでいい」「シンプルって感じがする」「可愛らしい」など、シンプルで上品な音色への評価が目立ちます。

第8位：iD「ポロンポロン」

株式会社NTTドコモが提供している電子決済「iD」の決済音「ポロンポロン」。

「ピアノみたいだから」「癒し」「綺麗」「なんか可愛い」など、音楽的な美しさや上品さを評価する声が寄せられました。

第9位：メルペイ「ｼｬﾘｼｬﾘｼｬﾘｰﾝ」

フリマアプリ「メルカリ」の決済サービス「メルペイ」の決済音「ｼｬﾘｼｬﾘｼｬﾘｰﾝ」。

「メルペイしか基本使わないから」というコメントに見られるように、フリマアプリ「メルカリ」での売買が生活の一部になっているZ世代ならではの結果と言えそうです。

第10位：d払い「チャリーン」

NTTドコモのスマホ決済サービス「d払い」の決済音「チャリーン」。

「お金の音だから」「払った感がある」「チャリーンっていうのがお金っぽくていい」など、お金を使った実感が湧くという理由が多く挙げられました。他の決済音が「かわいい」「面白い」といった印象で評価される中、お金らしさを感じられる点が、他の決済音とは異なる特徴として挙げられています。

■世代別で見る「好きな電子決済音」の違い

今回の調査では、Z世代だけでなく16歳未満のα（アルファ）世代や30代以上からも回答が集まりました。世代別にランキングを見ると、人気の決済音にはそれぞれ特徴があり、年齢層によって好みが異なることがわかりました。

■α世代は“聞いたことがある音”を重視

α世代（16歳未満）では、PayPayが59.2%で圧倒的1位。Z世代（55.1%）を上回る支持率となりました。

特徴的なのは、自分自身では電子決済を利用していなくても好みがはっきりしている点です。「親が使っているから好き」といった声が多く、日常で繰り返し聞いてきた知っている音＝好きな音と直結している様子がうかがえます。

2位にはにゃんPayがランクインし、「かわいいから」といったシンプルな理由が多く、かわいさが評価の軸となっている点も特徴です。

さらに楽天ペイ、LINE Pay、ファミペイもランクイン。生活圏で接する機会の多い音が、そのまま好みに反映されている様子がうかがえます。

有効回答数：16歳未満 男女 1,631名

■30代は「WAON」と「d払い」が存在感を発揮

30代では、PayPayの支持率が33.3%まで下がる一方、WAONやd払いが上位にランクインしました。

「よく聞く」「普段使う」といった声が多く、日常的に利用しているサービスの音への親しみが、そのまま好みに反映されている傾向が見られます。

有効回答数：30代 男女 54名

■40代以上は“利用体験ベース”で選択

40代・50代以上のランキングでは、若い世代と比べて票が分散する結果となりました。

40代ではau PAYが2位にランクインし、Z世代では7位だったものの大きく順位を上げています。50代以上ではSuicaが2位に入り、通勤などで長年親しんできた音が支持されているようでう。

また、楽天Edyやnanacoなど、Z世代では見られなかった決済音もランクインしており、日常的に利用しているサービスの音が選ばれる傾向が見られました。なお、40代では「使ったことがない」といった回答も見られ、決済手段の利用状況にも差があることがうかがえます。

有効回答数：40代 男女 71名有効回答数：50代以上 男女 102名



若い世代が「聞いたことがある音」で選ぶのに対し、大人世代は「実際に使っている音」を重視する傾向が見られました。

世代が上がるほど、決済音の好みが実際の利用体験に基づいていることがうかがえます。

■過去ランキングと比較して見える変化

前回の調査（2019年）では、WAONが1位、PayPayが2位にランクインしており、キャッシュレス決済の広がりが見え始めていた時期でした。

（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000325.000006410.html）

今回の調査ではPayPayが全世代で1位を獲得しており、現在では日常的に利用される決済手段として定着していることがうかがえます。

電子決済の普及に伴い、nanacoや楽天Edyといった従来の電子マネーに加え、PayPayをはじめとするQRコード決済や、メルペイ・au PAY・にゃんPayなど新たな決済サービスの存在感も高まっています。 一方で、nanacoや楽天Edyといった従来の電子マネーは、40代・50代を中心に引き続きランクインしており、長年使われてきたサービスならではの馴染みや安心感が支持につながっている様子が見られます。

こうした変化の中でも、WAONは前回・今回ともに上位にランクインしており、世代を問わず安定した人気を持つ決済音といえます。

■総評

今回のランキングでは、PayPayやWAONなど、キャッチーで日常的に耳にする機会の多い決済音が上位にランクインしました。また、にゃんPayやSuicaなど、「かわいい音」と「シンプルな音」という対照的な好みが共存している点も特徴です。

世代別に見ると、α世代は「聞いたことがある音」、30代以上は「実際に使っている音」を好む傾向が見られ、世代によって好みの形成プロセスに違いがあることが明らかになりました。

いかがでしたでしょうか？決済の際には、ぜひ“音”にも注目してみてください。

■調査概要

調査名：Simejiランキング「好きな電子決済音TOP10」

調査対象：全国のSimejiユーザー

有効回答数：2,520件

調査期間：2026年2月12日～2月30日

調査方法：Simejiアプリ内アンケートフォームにて実施

調査主体：Simeji

■Simejiランキングとは

Z世代のユーザーの皆様が持つ最新のトレンドを発信。Simejiアプリ上でアンケートを実施し、その調査結果をランキング化しています。

Simejiランキング https://simeji.me/?p=news

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

・HP：https://simeji.me/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr

・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8

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