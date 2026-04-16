【眼鏡業界の新たな幕開け】2026年10月開催　日本国際眼鏡展［JEX］-Beginning-第1次申込終了！現状の出展社一覧を公開

株式会社イノベント

日本国際眼鏡展 実行委員会（運営事務局：株式会社イノベント）は、2026年10月7日(水)・8日(木)に東京都立産業貿易センター浜松町館にて初開催する「日本国際眼鏡展 [JEX] -Beginning-」において、第1次募集締切時点での出展申込数が71社に達したことをお知らせいたします。

これに伴い、公式サイトにて現在決定している出展社一覧を公開いたしました。

■ 業界の期待が集まる「JEX -Beginning-」の現在地

【日本国際眼鏡展 [JEX] -Beginning- 公式サイト】 https://www.jex-expo.jp/

本展は、眼鏡業界のさらなる活性化と新たなビジネスチャンスの創出を目的とした新設展示会です。3月末の第1次締切までに、71社もの企業よりお申込みをいただきました。

初開催ながら、すでに多くの有力企業・ブランドが参画を決定しており、眼鏡販売店・バイヤーの皆様にとって見応えのある、実り多い商談の場となることが眼鏡業界の皆様より期待されています。

■ 決定済みの出展社一覧を公式サイトで公開

現在、お申込みいただいた71社の具体的な社名を公式サイトにて公開しております。

【日本国際眼鏡展 [JEX] -Beginning- 公式サイト】 https://www.jex-expo.jp/

■ 現在、第2次出展社募集中（5月末締切）

現在、5月末を期限とする第2次募集を行っております。

なお、予定小間数が埋まり次第、期限を待たずに募集を終了いたします。ご出展を検討されている企業様は、お早めにお問い合わせください。

出展のお問い合わせはこちらから https://www.jex-expo.jp/contact.php

出展のお問合せ :https://www.jex-expo.jp/contact.php

● 展示会名 ： 日本国際眼鏡展［JEX］-Beginning- （ジェックス ビギニング）

● 公式ホームページ ： https://www.jex-expo.jp/

● 会期 ： 2026年10月7日(水)・8日(木)

● 会場 ： 東京都立産業貿易センター浜松町館 2F～5F全館（東京都港区）

● 主催 ： 日本国際眼鏡展 実行委員会（実行委員長：白山 聡一）

● 運営事務局 ： (株)イノベント

（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階）

● お問合せ ： 日本国際眼鏡展［JEX］実行委員会事務局（(株)イノベント内）

TEL：03-6812-9422 メール：jex-expo@innovent.co.jp

● 出展社数 ： 150社（予定）

● 来場者数 ： 4,000名（見込み）

ご取材についてのお問い合わせ：

日本国際眼鏡展実行委員会 運営事務局（(株)イノベント）

TEL：03-6812-9422 mail：press2@innovent.co.jp