krewシリーズ、CYBOZU AWARD 2026にてエクステンション部門賞を5年連続で受賞。ジョイゾーとともに新設「エコシステム協業賞」受賞も果たす

メシウス株式会社

メシウス株式会社（本社：宮城県仙台市泉区、代表取締役社長：小野 耕宏）は、サイボウズ株式会社が主催する 「CYBOZU AWARD 2026」 において、エクステンション部門賞を受賞しました。

本受賞により、krewシリーズは5年連続での同賞の表彰となりました。

さらに本年は、株式会社ジョイゾー（本社：東京都江東区 代表取締役社長： 四宮 靖隆）との協業による取り組みが評価され、新設された 「エコシステム協業賞」の受賞も果たしました。

エクステンション部門賞受賞。5年にわたる取り組みの積み重ねが評価

画像：CYBOZU AWARD 2026受賞イメージ

エクステンション部門賞は、サイボウズ製品の拡張機能を提供するサービスやアプリパッケージにおいて実績を上げたパートナーに贈られる賞です。krewシリーズは、kintone上での高度なデータ加工集計、可視化、ユーザーフレンドリーな入力・編集UIといった各領域において、現場業務に即した製品改善と安定したサービスの提供を継続してきました。

こうした活動を通じて、ユーザーおよびパートナーの皆様とともに築いてきた実績が評価され、5年連続での受賞につながったものと受け止めています。

新設「エコシステム協業賞」受賞の背景

「エコシステム協業賞」は、パートナー同士の協業により、新たなプロダクトの創出や案件導入実績の拡大、大規模案件の獲得な ど、これまでにないkintoneビジネスを創出したパートナーに贈られる賞として、CYBOZU AWARD 2026より新設されました。

メシウスとジョイゾーは、2019年よりkintone活用の高度化を見据え、krewシリーズ、とりわけ krewDataを軸とした協業を展開してきました。SIerとして大規模・中規模組織の業務設計やデータモデリングを担ってきたジョイゾーの知見と、メシウスが提供するkrewシリーズの製品力を組み合わせることで、従来は個別対応になりがちだった高度なデータ活用を、再現性のある形で提供する新たなビジネスモデルを構築してきました。

こうした協業による取り組みが、kintoneを中心とした新たな価値創出とビジネスの広がりに貢献したと評価されたものと受け止めています。

■「エコシステム39 krewData版」を中心とした協業の取り組み

両社の協業を象徴する取り組みが、「エコシステム39 krewData版」です。

構築難易度の高いデータ連携・加工を要する業務に対し、SIの専門性とプロダクトを組み合わせた支援モデルとして提供しています。

- 大規模組織の業務プロセスに即したデータモデリング- 導入コンサルティング krewDataを中核とした連携プラグインの開発- 明朗で柔軟な価格設定による導入支援

といった取り組みを通じて、kintoneを単なる業務改善ツールにとどめず、企業の基盤システムとして定着させる活動を行ってきました。

▼エコシステム39の詳細はこちら

https://service.joyzo.co.jp/ecosystem39/

■伴走型の啓蒙活動とエコシステムの拡大

また、メシウスとジョイゾーは、製品提供に加え、セミナー連携、共同個別相談会、ハンズオンイベントなどを通じた啓蒙活動にも継続的に取り組んできました。

こうした伴走型・体験型の活動により、ユーザー企業だけでなく、提案・導入に携わるパートナー企業に対しても活用の幅を広げ、kintoneエコシステム全体の価値向上に貢献しています。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己様のコメント

サイボウズ株式会社はメシウス株式会社のCYBOZU AWARD 2026 「エクステンション部門賞」を5年連続受賞、株式会社ジョイゾーとの協業による 「エコシステム協業賞」を受賞されたことを心より歓迎致します。メシウス株式会社にはkintone連携サービスを通じて、kintoneエコシステムの拡大に大きく寄与し、新たなビジネスモデルも提供いただきました。その卓越した取り組みと成果に対して賛辞を贈ります。今後もお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社を含めたエコシステム内の協業が多く生まれるように協力してまいります。

株式会社ジョイゾー 代表取締役 四宮 靖隆様のコメント

このたびは、 CYBOZU AWARD 2026より新設された「エコシステム協業賞」をメシウス様と共に受賞できたことを、心から嬉しく思います。今回の受賞は、これまで伴走させていただいたお客様、様々な支援を行い支えてくださったサイボウズ様、そしてメシウス様との強い結びつきがあったからこそ実現したものです。全ての関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。

AIの利用が当たり前になった現在、その土台となる企業のデータ活用の価値はこれまで以上に高まっています。私たちは、企業のデータ活用を民主化し、最終的にはお客様自身の手でコントロールできる「内製化」を一貫して支援してまいりました。

2019年からのメシウス様との連携によって、現場のユーザーが自律的にデータを扱い価値を最大化できる環境を推進した点が評価につながったものと受け止めています。

ジョイゾーはこれからも、メシウス様と共に、kintoneエコシステムの可能性をさらに広げてまいります。企業の持つデータという大きな資産を活かした業務改革を加速させ、より一層の価値創造に挑戦してまいります。

メシウス株式会社 Enterprise Solutions事業部 事業部長 山崎顕由のコメント

このたびは、CYBOZU AWARD 2026において、エクステンション部門賞ならびに新設されたエコ システム協業賞を受賞でき、大変光栄に思っております。 krewシリーズを通じて、ユーザーの皆さまやパートナーの皆さまとともに積み重ねてきた取り組みが、エクステンション部門5年連続という形で評価されたことを、嬉しく受け止めています。 また、エコシステム協業賞につきましては、ジョイゾー様との長年にわたる協業を通じてお互い の知見と強みを持ち寄り、新たなkintoneビジネスの形にできたものと感じています。 今後も製品開発にとどまらず、パートナーの皆さまと協業しながらkintoneを中心としたエ コシステムの発展とユーザー企業の業務価値向上に貢献してまいります。

■今後に向けて

メシウスは今後も、krewシリーズの提供にとどまらず、パートナー企業との協業を通じて、kintoneを中心としたエコシステムの発展と日本企業のデータ活用・業務変革に貢献してまいります。

▼CYBOZU AWARD 2026の詳細はこちらからご確認ください

https://partner.cybozu.co.jp/cypn/award/ (https://partner.cybozu.co.jp/cypn/award/)

株式会社ジョイゾーについて

株式会社ジョイゾーは、kintone黎明期からSIerとして数多くの導入・開発支援を行い、業務要件に即したシステム設計と高度なデータ活用を強みとしています。

「プロダクトを超えたエコシステムの力で、kintoneを経営を支えるプラットフォームへ進化させる」ことを目指し、パートナー各社との協業を推進しています。

https://www.joyzo.co.jp/company/

krewシリーズについて

krew（クルー）は、サイボウズ社の業務改善プラットフォーム「kintone」のプラグインシリーズです。ノーコードで業務に最適なUIやデータ処理、可視化を実現し、現場の業務効率化を支援します。

- krewSheet：一覧画面をExcelライクに編集・操作- krewData：複数アプリをまたぐデータ連携・加工処理- krewDashboard：グラフによる可視化・ダッシュボード作成

krew 公式製品サイト

https://kew.mescius.com

メシウス株式会社について

本社

宮城県仙台市泉区紫山3-1-4

https://mescius.com/

事業内容

LeySer事業・・・学校法人向け業務システムの開発、発売

Developer Solutions事業・・・ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

Enterprise Solutions事業・・・業務改善ソリューションの開発、販売

SERVE事業・・・社会福祉施設向け業務支援システムの開発、発売

※メシウス株式会社は、2023年11月にグレープシティ株式会社から社名変更されました