ぷらりと京王府中開業３０周年×記念ロゴ発表！　限定商品・サービスや思い出写真館も開催！

株式会社京王ＳＣクリエイション

株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺 健司）は、ぷらりと京王府中（以下、ぷらりと）が開業３０周年を迎えるにあたり、３０周年記念ロゴを制作いたしました。 また、アニバーサリー企画第一弾として、３０周年を記念した限定商品の販売や限定サービスをぷらりと各店舗で実施します！さらに、ぷらりと西２階（スーツセレクト横通路）では開業時から現在までを振り返る思い出写真館を開催いたします。

１． 開業３０周年記念ロゴとデザイナーについて

ぷらりとの施設名称ロゴでおなじみ“みどりのくつ”。その靴を履いたキャラクターをデザインしました！けやきの木の上に存在するツリータウン「プラリト」。プラリトに住んでいる住人をイメージしています。

≪開業30周年記念ロゴ≫

デザインは府中市在住、クリエイティブチーム

ＪＩＳＨＡＱＭＥＮ（ジシャクメン）の代表、杉浦一志氏。

NPO法人アーティスト・コレクティヴ・フチュウ（ACF）の理事長も務めています。デザインやアートの分野で横断的に活動しており、府中では「JAZZ in FUCHU」のメインビジュアルも描いています。

２．３０周年記念商品・記念サービスについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/41_1_bb9c56639007e084861074ada829385b.jpg?v=202604160451 ]

※掲載内容は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

３．思い出写真館について

開業３０周年を記念し、館内展示企画「思い出写真館」を開催します。京王府中ＳＣとして開業から今日までお客様と一緒に歩んできた３０年の歴史を、過去の写真とともに振り返ります。世代を超えて楽しめる内容でお待ちしています。

日 時 ：２０２６年４月２９日（祝・水）～

場 所 ：ぷらりと京王府中 西２階 スーツセレクト横通路壁面

４．お客さまのお問い合わせ先

◆ぷらりと京王府中ＨＰ、各店お問い合わせ先

https://ekishop.keio-sc.jp/fuchu/

◆お問い合わせ先

株式会社京王ＳＣクリエイションお問い合わせ窓口

https://www.keiosc.co.jp/contact/#contact02

以上

【会社概要】株式会社京王ＳＣクリエイションについて

（１）会 社 名：株式会社京王ＳＣクリエイション

（２）代 表 者：小堺 健司

（３）所 在 地：東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目２番地２

（４）設立：２０２４年４月１日（京王電鉄１００％出資）

（５）事業内容：商業施設運営事業、駐車場運営事業、コインロッカー事業 ほか

（６）ホームページ：https://www.keiosc.co.jp/