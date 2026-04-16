起業支援のツクリエが、アジアで最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に参画

株式会社ツクリエ

起業支援およびクリエイティブ創造事業を展開する株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木英樹、以下ツクリエ）は、東京都が主催するアジア最大級のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」にシルバーパートナーとして参画します。

本参画を通じて、日本発コンテンツスタートアップのグローバル展開を支援し、国内外のプレイヤーをつなぐ共創のハブとして、新たなイノベーション創出を推進していきます。

■出展の背景

ツクリエは、起業家支援のプロフェッショナルとして昨年10周年を迎えました。現在は、東京都をはじめ全国各地の自治体からの受託事業に加え、自主事業としての拠点運営やプログラム開発を通じて、スタートアップの育成からコンテンツの海外展開までを一体的に支援しています。

世界中から投資家やイノベーターが集う「SusHi Tech Tokyo 2026」において、ツクリエは「日本発IPの価値最大化」と「ボーダーレスな共創」を掲げ、これまで培ってきた伴走型支援の知見をグローバル市場へ、そして次世代のイノベーション創出へと繋ぎます。

本イベントは、東京を世界有数のスタートアップ都市へと発展させることを目指し、テクノロジーとアイデアの力で未来を共創する場です。ツツクリエは本出展を通じて、国内外のプレイヤーをつなぐハブとして、新たな共創の機会を創出していきます。

■参画内容

▼ ツクリエ出展ブース

【ビジネスデイ：4月27日（月）、28日（火）】

●ツクリエのスタートアップ支援・共創に関する取り組みの紹介

●東京都 産業労働局 商工部 創業支援課から受託運営しているコンテンツ産業に特化した「東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）」の施設および入居しているスタートアップ企業の紹介

●東京都 産業労働局 商工部 経営支援課から受託運営しているグローバル展開を目指すコンテンツ事業者のための「IntoGlobal-海外展開課題解決プログラム」の紹介

●株式会社ABCアニメーション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森 好文）が東京都と協定を締結し、運営しているアニメ・漫画におけるクリエーター等を対象に事業展開等をサポートする「現代版トキワ荘起業家育成プログラム」と、TCIC内に整備している、先端3DCG等の最新技術を活用した制作環境「アトリエラボ」を紹介。

【パブリックデイ：４月29日（水）】

TCICコワーキングスペース利用者で、かつ、台湾で活躍中の大道芸アーティスト「戸村 峻氏」によるパフォーマンスを実施します。

当日は、カタコトの中国語でショーをするスタイルが人気を集めている、ジャグリング・ダイススタッキング・顎バランス芸などで空間を盛り上げます！



●戸村 峻氏プロフィール

1995年生まれ東京都出身。

台北を拠点に大道芸人として活動し、台北のトップパフォーマー「街藝之星」に認定される。

ショーでは、バランス芸、日本語レッスン、ジャグリング等を行う。

▼ セッション

AI×映画 映画事業のイノベーションを考える。

日時：4月28日(火)17:00～18:00

内容 ：AIの登場で、映画のイノベーションは起きるのか？

4月21～22日カンヌで開催されるWORLD AI FILM FESTIVAL Cannes 2026の状況をレポー

トしながら、映画業界に与えるAIのインパクトを、プロデューサー、俳優、スタートアップな

ど、様々な視点から検証する。

登壇者：鈴木 萌子 ｜一般社団法人Startup Lady協会 代表理事

和田 亮一 ｜株式会社TOKYO EPIC 代表取締役

別所 哲也 ｜ショートショート フィルムフェスティバル & アジア(SSFF & ASIA) 代表

株式会社ビジュアルボイス 代表取締役

俳優

川野 正雄 ｜ 東京コンテンツインキュベーションセンター(TCIC) プログラムディレクター

※詳細は、下記よりご確認ください。

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/session/?day=Day2

▼ パートナーイベント

GLOBAL ENTERTAINMENT MEETUP~Entertainment × Global: Bridging Borders through Content ~

「日本のコンテンツを、世界へ。」

「SusHi Tech Tokyo 2026」の公式コーポレートパートナーとしての取り組みの一環として、ツクリエが東京都から受託運営する東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）にて、エンタメ・コンテンツ領域に特化したミートアップを開催いたします。



世界に広がる日本のエンターテインメント。

アニメ、マンガ、ゲーム、映画など、海外展開を志向するIP・コンテンツ系スタートアップ、投資家、エンタメビジネス関係者等が集まり、共創を生み出すための熱いネットワーキングの場を提供します。



●世界市場への挑戦を加速させたいスタートアップの方

●次世代のグローバルIPを探している投資家の方

●コンテンツ産業のエコシステムに関心のある方 など

【開催概要】

日時 ： 2026年4月23日（木） 18:00～20:30（17:30～受付）

会場 ： 東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）

（東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン14階）※中野坂上駅直結

参加費：無料

定員 ：120名

詳細は下記よりご確認ください。

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/partnerevents/index02.html

■「SusHi Tech Tokyo 2026」概要

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High-City Tech(=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルカンファレンスです。

【開催概要】

開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月)-29日(水)の3日間

【ビジネスデイ】 4月27日(月) 9:00～18:30 (9:00～受付開始)

4月28日(火) 9:00～18:30 (9:00～受付開始)

【パブリックデイ】 4月29日(水・祝) 9:30～18:00(9:30～受付開始)



主な開催場所：東京ビッグサイト西1・2・3・4ホールほか (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

プログラム：セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチングなど

【開催規模】

出展スタートアップ数：700社（前回：607社）

商談件数：１万件 （前回：6,136件以上）

参加者数：６万人 （前回：57,698人）※オンライン参加を除き５万人（前回：43,705人）

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

株式会社ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

https://tsucrea.com/

■東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）とは

コンテンツ関連産業に特化した東京都の創業支援施設です。

コンテンツ分野での創業支援、ハンズオン支援を通して、コンテンツ産業の集積地・情報発信地になることを目指し、都内のコンテンツ関連産業の活性化、ひいては日本のコンテンツ産業の振興に貢献してまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

■IntoGlobal-海外展開課題解決プログラムとは

グローバル展開を志向するコンテンツ事業者の課題解決を図る相談窓口です。

幅広い知識を持つコンシェルジュ・各領域のエキスパート（専門家）らによる相談対応のほか、ビジネストレンドや海外展開事例を発信するシンポジウムの開催を通じて、コンテンツ事業者の海外展開を支援してまいります。

https://intoglobal.metro.tokyo.lg.jp/

■「現代版トキワ荘起業家育成プログラム」とは

株式会社ABCアニメーション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森 好文）は、アニメ・漫画におけるクリエーター等を対象として「現代版トキワ荘」起業家育成プログラムを運営しています。先端3DCG等の最新技術を活用し、作画から音声収録、編集まで一貫して制作できる環境（アトリエラボ）を東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）内に整備し、デジタルスキルの指導や経営の知識の提供に加え、国内外のコンテンツ企業や投資家を招いたピッチイベントにより販路開拓や資金調達につなげてまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/anime-manga/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ツクリエ

住所：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目5番地 化学会館4階

担当：岩本 浩治 / 小山 聡子

TEL： 03-3383-4616

E-Mail：info@tcic.metro.tokyo.lg.jp