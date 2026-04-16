【JPIセミナー】相模原市「橋本駅南口地区におけるリニア中央新幹線駅を見据えたまちづくり計画と今後の展開」5月8日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、相模原市 都市建設局 リニア駅周辺まちづくり担当部長 森 英紀 氏を招聘し、橋本駅南口地区におけるリニア中央新幹線駅を見据えたまちづくり計画と今後の展開について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17705(https://www.jpi.co.jp/seminar/17705?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

相模原市: 橋本駅南口地区におけるリニア中央新幹線駅を見据えたまちづくり計画と今後の展開

〔開催日時〕

2026年05月08日(金) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

相模原市

都市建設局

リニア駅周辺まちづくり担当部長

森 英紀 氏

〔講義概要〕

リニア中央新幹線神奈川県駅（仮称）が設置される橋本駅周辺は、鉄道３路線が乗り入れ、国道や圏央道インターチェンジも近い交通の要衝。リニア開通により、さらに高まる橋本のポテンシャルを活用し、「降りたくなる、訪れたくなるまち」とするためのまちづくりについて、その概要を詳説する。

〔講義項目〕

１. 橋本駅周辺について

（１） 相模原市の立地と本地区

（２） これまでのまちづくり

（３） 広域交流拠点の形成

（４） 橋本駅周辺のポテンシャル

２. まちの将来像について

（１） まちづくりの方向性

（２） まちづくりコンセプト

（３） 駅まち一体のまちづくり

３. まちづくりの誘導方針

・ 土地利用・交通ネットワークなど

４．まちづくりの実現に向けて

・ 今後の進め方

５. 関連質疑応答

６. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,200円（税込）

特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17705(https://www.jpi.co.jp/seminar/17705?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。