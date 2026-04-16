12年に一度の「秩父札所 午歳総開帳」を記念した、巡礼文化と観光の融合ツアー

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

近畿日本ツーリスト株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長:永崎 安基）は、埼玉県物産観光協会と連携して、12年に一度の「秩父札所 午歳総開帳」を記念した、巡礼文化と観光体験を融合した高付加価値ツアーを企画しました。

秩父札所1番 誦経山 四萬部寺札所僧侶がツアーガイドとして同行（同行予定者の一例）

■背景

埼玉県の秩父札所は貴重な文化資源である一方、担い手不足や価値の伝達不足に加え、観光における滞在時間の短さや消費額の伸び悩みといった課題を抱えています。

■本取組みについて

こうした課題に対し、近畿日本ツーリストは埼玉県物産観光協会と連携し、巡礼文化と観光体験を組み合わせた高付加価値ツアーを企画しました。

本ツアーの大きな特徴は、札所僧侶が来訪者に対して巡礼文化の価値や背景を伝えるガイドとして参加する点です。単に歴史や作法を説明するだけではなく、巡礼の意味や精神性を体験の中で伝えることで、訪れる人の理解と体験価値を高めます。

この取組みにより、

・伝統行事の意味や魅力を深く伝える機会の創出

・札所僧侶が観光人材として体験提供や価値発信を担う新たな役割の確立

といった効果が期待されており、文化資源の継承と観光活用を両立する新たなモデルの構築につながります。

■ツアー概要

＜ツアー名＞

埼玉県物産観光協会 秩父札所午歳総開帳記念ツアー 若手僧侶と巡る秩父巡礼

～12年に一度の総開帳へ。神社も寺も巡る、はじめてでも安心の巡礼体験。～

＜出発日＞ 2026年5月17日(日) 日帰り

＜発着地＞ 西武秩父駅

＜参加費＞ 17,500円

※集合場所（西武秩父駅）までの交通費および解散場所（西武秩父駅）からの交通費は参加者負担となります。

＜募集人数＞ 45名さま

＜ポイント＞

●12年に一度の午歳総開帳にあわせた特別ツアー：

普段は見ることのできない観音様が一斉に公開されることから、この期間は秩父地域全体がパワースポットになるとも言われています。

●新しい時代の巡礼体験：

札所僧侶がツアーガイドとして同行、貸切バスにも一緒に乗りお坊さん自らご案内します。

●秩父の伝統織物「秩父銘仙」を使用したここでしか手に入らないオリジナル納経帳をご用意

●秩父の信仰をたどるプログラム：

秩父観音霊場の発願の地から始まり、秩父の信仰の根源であるジオ（地質）との関係を体感

いただける鍾乳洞まで、秩父の信仰の歴史をたどります。

ツアー詳細およびお申込みはこちら(https://www.knt.co.jp/ec/2026/chichibu/index.html)

（お申込み〆切：2026年5月7日(木)16:00まで）

近畿日本ツーリストは埼玉県物産観光協会とともに、本ツアーを起点として「秩父札所 午歳総開帳」を契機とした継続的な誘客促進や関係人口の創出に取り組みます。

今後も地域の文化資源や観光資源を活かした高付加価値コンテンツの造成を通じて、地域の魅力発信と持続可能な観光地域づくりに貢献してまいります。