鎌倉に“整うベーグル体験”を。古民家を再生した「ホクカマベーグル」、4月17日グランドオープン

■ “ただのベーグル屋じゃない”というコンセプト

株式会社PigNoN神奈川県鎌倉市にて、古民家をリノベーションしたベーグル専門店「ホクカマベーグル」が、2026年4月17日にグランドオープンいたします。本店舗は「整う」をテーマに、食・空間・時間を通じて、忙しい日常から少し離れられる場所を目指しています。

ホクカマベーグルは、単に食事を提供する場所ではなく、訪れる人が自然とリラックスできる“体験型の空間”として設計されています。

庭、光、風、コーヒー、そしてベーグル。

五感で感じる「整う時間」を提供します。

■ 10ヶ月かけて0からつくった空間

本店舗は、物件取得から内装までを自ら手がけ、約10ヶ月かけて完成しました。

DIYで仕上げた空間には、既製品では出せない温かみとストーリーがあります。

完成形だけでなく、その過程すべてがこの場所の価値になっています。

■ 体にやさしいベーグル

ベーグルには北海道産小麦と米粉を使用し、毎日食べても負担にならないやさしい味わいに仕上げています。

ラインナップ例：



・鎌倉つぶあんー

・米粉ベーグル

・セサミ米粉ベーグル

・明太バターベーグル

・ベーグルサンド各種

■ 今後の展開

今後は、以下の取り組みも予定しています。

・庭を活用したイベント

・ワークショップ

・食と体験を掛け合わせた企画

地域に開かれた、新しいコミュニティの場を目指します。

店舗情報

忙しい毎日の中で、少し立ち止まり、自分を整える時間を。ホクカマベーグルは、そんな場所であり続けたいと考えています。

ホクカマベーグル

オープン日：2026年4月17日

<場所>

神奈川県鎌倉市台4-15-23

駐車場あり

<営業時間>

営業時間：9:00～（売り切れ次第終了）

公式HP

https://hokukamabagel.studio.site

Instagram

https://www.instagram.com/hokukama_bagel?igsh=cmFna3FpZjVtZW42

公式ライン

https://lin.ee/NQzGq6y