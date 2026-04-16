鎌倉に“整うベーグル体験”を。古民家を再生した「ホクカマベーグル」、4月17日グランドオープン
株式会社PigNoN
神奈川県鎌倉市にて、古民家をリノベーションしたベーグル専門店「ホクカマベーグル」が、2026年4月17日にグランドオープンいたします。
本店舗は「整う」をテーマに、食・空間・時間を通じて、忙しい日常から少し離れられる場所を目指しています。
庭、光、風、コーヒー、そしてベーグル。
本店舗は、物件取得から内装までを自ら手がけ、約10ヶ月かけて完成しました。
ベーグルには北海道産小麦と米粉を使用し、毎日食べても負担にならないやさしい味わいに仕上げています。
今後は、以下の取り組みも予定しています。
忙しい毎日の中で、少し立ち止まり、自分を整える時間を。ホクカマベーグルは、そんな場所であり続けたいと考えています。
ホクカマベーグル
駐車場あり
公式HP
神奈川県鎌倉市にて、古民家をリノベーションしたベーグル専門店「ホクカマベーグル」が、2026年4月17日にグランドオープンいたします。
本店舗は「整う」をテーマに、食・空間・時間を通じて、忙しい日常から少し離れられる場所を目指しています。
■ “ただのベーグル屋じゃない”というコンセプト
ホクカマベーグルは、単に食事を提供する場所ではなく、訪れる人が自然とリラックスできる“体験型の空間”として設計されています。
庭、光、風、コーヒー、そしてベーグル。
五感で感じる「整う時間」を提供します。
■ 10ヶ月かけて0からつくった空間
本店舗は、物件取得から内装までを自ら手がけ、約10ヶ月かけて完成しました。
DIYで仕上げた空間には、既製品では出せない温かみとストーリーがあります。
完成形だけでなく、その過程すべてがこの場所の価値になっています。
■ 体にやさしいベーグル
ベーグルには北海道産小麦と米粉を使用し、毎日食べても負担にならないやさしい味わいに仕上げています。
ラインナップ例：
・鎌倉つぶあんー
・米粉ベーグル
・セサミ米粉ベーグル
・明太バターベーグル
・ベーグルサンド各種
■ 今後の展開
今後は、以下の取り組みも予定しています。
・庭を活用したイベント
・ワークショップ
・食と体験を掛け合わせた企画
地域に開かれた、新しいコミュニティの場を目指します。
忙しい毎日の中で、少し立ち止まり、自分を整える時間を。ホクカマベーグルは、そんな場所であり続けたいと考えています。
店舗情報
ホクカマベーグル
オープン日：2026年4月17日
<場所>
神奈川県鎌倉市台4-15-23
駐車場あり
<営業時間>
営業時間：9:00～（売り切れ次第終了）
公式HP
https://hokukamabagel.studio.site
Instagram
https://www.instagram.com/hokukama_bagel?igsh=cmFna3FpZjVtZW42
公式ライン
https://lin.ee/NQzGq6y