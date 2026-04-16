【 5/16開催 Rd.2 】e-Motorsport League UNIZONE 2026 Rd.2 実施レース内容決定のお知らせ

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

国内で唯一JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会（レーシングゲームを使用したeスポーツ大会）「UNIZONE（ユニゾーン）」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構（東京都千代田区、代表理事：出井宏明、以下「JeMO」）は、2026年5月16日（土）に行われるe-Motorsport League UNIZONE 2026 Rd.2の出場選手および実施レース内容等詳細情報をお知らせします。UNIZONE 2025に引き続き、今年も「HOME&HOME」形式で開催し、選手は全国の各チーム拠点よりオンラインで参戦します。

また、Opening Roundに続きRd.2でもエキシビションレースを実施。各チームの参加選手だけでなく、UNIZONEライセンス保有者や、各チームが推薦するファンの代表者やインフルエンサー等も参戦する戦いに、乞うご期待ください。

UNIZONE Rd.2 大会概要

UNIZONE 2026 出場チーム・所属選手

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_1_48b9e800cf7452a842915890a8eb9010.jpg?v=202604160651 ]- 恒志堂レーシング北海道（北海道）長 和樹

加藤 達彦

岡本 大地

- 岩手馬コレーシング（北海道）齊藤 祐太

小川 颯太

三井 優介

猪爪 杏奈

岡本 貴明

- 東京ヴェルディレーシング（東京都）兒島 弘訓

木村 偉織

佐々木 光

佐々木 藍咲

- 遠州ハママツモータース（静岡県）小出 峻

百瀬 翔

武藤 雅奈

- 名古屋OJA（愛知県）武藤 壮汰

小此木 裕貴

石野 弘貴

梅垣 清

- Saishunkan Sol 熊本（熊本県）荒川 麟

黒沢 和真

新谷 昇馬

UNIZONE 2026 Rd.2 出演者

山中 智瑛

スオミアッキ

UNIZONE 2026 Rd.2 実施レース内容

今回は下記のレースフォーマットにてレースを実施し、勝者を決定します。

予選タイムアタック

各チーム2名が一斉出走し、計12名の混走形式でタイムアタックを実施。予選結果で当該ラウンド各レース共通のグリッドを決定。

※本レースは配信前に実施するため、中継はいたしません

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_2_7c9e93fe5778e228cc03764c7c421cfb.jpg?v=202604160651 ]スプリントレース１.

各チーム2名が出走し、12台による5周のスプリントレースを実施。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_3_d5a6d0aa502975b982092d08fd014632.jpg?v=202604160651 ]スプリントレース２.

各チーム2名が出走し、12台による7周のスプリントレースを実施。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_4_bbcce547ce99d225aa2b4ff40943186c.jpg?v=202604160651 ]スプリントレース３.

各チーム2名が出走し、12台による5周のスプリントレースを実施。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_5_5d887c7f1d7f01d5afafae9a9170eca6.jpg?v=202604160651 ]スプリントレース４.

各チーム2名が出走し、12台による5周のスプリントレースを実施。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_6_b055051a786b170d501d034bbcc18619.jpg?v=202604160651 ]スプリントレース５.

各チーム2名が出走し、12台による7周のスプリントレースを実施。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_7_4523fe62dd77e1a99800d5c7ba0238eb.jpg?v=202604160651 ]エキシビションレース

Rd.2でも引き続きエキシビションレースを開催します。エキシビションレースには、各チームの参加選手1名（計6名）に加え、各チーム会場よりもう一台の筐体から参加されるゲストドライバー（計6名）、さらにオンラインにてUNIZONEライセンスドライバーおよびインフルエンサーの方々（8名）が参戦する交流戦です。新たなトップドライバーが誕生する機会を、お見逃しなく！

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_8_7e534cab0b28bf7626a1f617485385a8.jpg?v=202604160651 ]

UNIZONE 2026 Rd.2ではどのような戦いが繰り広げられるのか、5月16日（土）は是非リアルタイムで応援してください。各チーム拠点のお近くにお住まいの方は、是非チーム拠点で選手たちの熱量をリアルに感じてお楽しみください。

UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。

これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)

UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)

UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)

UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/36_9_316d0dba0a810db3a9149d5776d2e78e.jpg?v=202604160651 ]