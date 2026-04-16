rakumo とサイバーソリューションズが協業

rakumo株式会社

SaaS サービスの開発・提供を行う rakumo 株式会社 （本社 ： 東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO 清水孝治、以下 rakumo）は、法人向けメールセキュリティサービスを手がけるサイバーソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 界宏、以下 サイバーソリューションズ）と協業し、 クラウドメールサービス「Cloud Mail SECURITYSUITE」を SaaS サービス「rakumo」をご利用のお客様向けに2026年4月16日から販売開始します。

■協業の背景

rakumo は、2004年の創業以来、変化する市場のニーズに応え、 Google Workspace や Salesforce、Microsoft 365 の機能を拡張する SaaS ツールを提供しています。カレンダーや共有アドレス帳、ワークフロー、社内掲示板などの製品群を通じて、多くの企業の業務効率化と生産性向上に貢献し、現在は、業種や規模を問わず、約2,600社、124万ライセンス超のお客様にご利用いただいています。

サイバーソリューションズは、法人企業や官公庁向けにクラウドメール・メールセキュリティサービスなど、メール環境のトータルソリューションを提供しています。クラウドメールサービス「CYBERMAIL Σ」、Microsoft 365・Google Workspaceのメールセキュリティ・メールやTeamsなどのチャットのアーカイブを実現するサービス「Cloud Mail SECURITYSUITE」等の日本企業では珍しい独自メールシステム技術を活用したサービスを提供しており、上場企業をはじめ、官公庁自治体を中心に累計導入製品数3万・累計導入ID数450万アカウント以上の多くのお客さまにご利用いただいております。

昨今、メール等を通じたマルウェア感染を起点にランサムウェアなどのサイバーセキュリティ被害が生じるケースが増えてきております。そうした背景を踏まえ、Google Workspace や Microsoft 365 のグループウェアと、グループウェア拡張ツール「rakumo」をご利用のお客様に対して、サイバーソリューションズのトータルメールセキュリティサービス「Cloud Mail SECURITYSUITE 」を提供することによって、メールのセキュリティ対策を可能にします。

rakumo は既存顧客に対する「Cloud Mail SECURITYSUITE」の販売を行い、サイバーソリューションズは「Cloud Mail SECURITYSUITE」のサービス提供、導入支援、ユーザーサポートを行います。

両社は今後も日本市場における企業のさらなる業務の効率化と生産性の向上に加え、セキュリティ対策の向上に向けた取り組みを協力して推進してまいります。

■ 『Cloud Mail SECURITYSUITE』の特長

「Microsoft 365」「Google Workspace」では足りない、日本の企業がビジネスで安全・快適にメールを利用するために必要なセキュリティ機能・管理機能をオールインワンで追加できます。

主な機能は以下の通りです。

■ 会社概要

- メール受信脅威対策・標的型攻撃対策迷惑メールや未知なるウィルスへの対応、なりすまし対策など受信メールの脅威を包括的に防御- メール送信時の情報漏洩・誤送信対策PPAP対策を実現する添付ファイル分離配送から時間差配信、上長承認等メール送信時の情報漏洩対策が実現- メール・Teamsチャットアーカイブメール本文や添付ファイルだけでなくTeamsチャットも長期間アーカイブ、監査時に有効的に活用できます【Cloud Mail SECURITYSUITE サイト】： https://www.cybersolutions.co.jp/product/securitysuite/

【rakumo 株式会社について】

所在地 ：東京都千代田区麹町3-2 垣見麹町ビル6階

設立 ： 2004年12月17日

代表者 ： 代表取締役社長グループCEO 清水孝治

事業内容 ： rakumo製品の開発・販売、情報通信機器、ソフトウエアの販売、左記に付随した導入支援サービス

URL ： https://corporate.rakumo.com/

【サイバーソリューションズ株式会社について】

所在地：東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー34F

設立：2000年1月

代表者：代表取締役社長 林界宏

事業内容：クラウドサービスやソフトウェアパッケージの企画／開発／販売／

サポートメッセージングシステム全般に関するコンサルティング

ASP・SaaS事業向けクラウドシステムの提供及び構築支援

初期コンサルティング、導入支援、カスタマイズ、バージョンアップ支援等など

URL：https://www.cybersolutions.co.jp

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