【全国初】 作業時間を83%削減！特許技術で「真の相続DX」を実現する「AI相続ミツローくん」、福島県郡山市で本格導入が決定

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成宮正一郎）の完全子会社である株式会社サムポローニア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内澄成、以下「サムポローニア」）は、福島県郡山市と共同で実施した固定資産税賦課業務における相続人特定システム「AI相続ミツローくん」の実証事業を完了いたしました。

その結果、圧倒的な業務効率化効果が高く評価され、2026年度（令和８年度）より郡山市において同システムの予算化および正式導入が決定したことをお知らせいたします。

１．実証事業の背景と社会的意義

わが国では超高齢社会の進展に伴い、地方公共団体における相続関連業務の件数は年々増加しています。特に、固定資産税業務などにおいては、不動産登記上の所有者が死亡した場合に現所有者（法定相続人）を調査・特定する必要があり、戸籍の解読や専門的な民法知識を要するため、担当職員への業務負担増大と業務の属人化が大きな課題となっています。

また、所有者不明土地の解消に向けた対策が進められる中、適切な課税や地域インフラの維持管理において、相続確認業務の迅速化・効率化は持続可能な行政サービスを実現する上で不可欠な要素となっています。こうした背景を踏まえ、サムポローニアは郡山市と連携協定を締結し、2025年９月より実証事業を進めてまいりました。

２．構想段階から「実用化」のフェーズへ 特許技術が実現する真の相続DX

近年、金融機関等においても相続関連業務効率化を目指した戸籍のAI-OCR（文字読み取り）の「開発・検証」への取り組みが発表されるなど、相続DXへの注目が高まっています。しかし、複雑な相続実務における真の課題解決には、単に古い戸籍の文字をデータ化するだけでは不十分であり、その情報をいかに業務に直結させて利活用するかが鍵となります。

サムポローニアの「AI相続ミツローくん」は、実用化に向けた「検証段階」にとどまるシステムではありません。すでに横書き・一部縦書き戸籍のAI-OCR読み取りを実用化しているだけでなく、読み取ったデータをもとに「法的根拠に基づく相続関係説明図の自動生成」「法定相続人の自動判定」「持分割合の自動計算」までをワンストップで実行します。この一連の処理ロジックには複数の独自の特許技術が適用されており、他社には再現できない高度なノウハウによって構築された、現場ですぐに使える「実用品」です。すでに富士通株式会社の金融機関向け相続支援サービス「FinSnaviCloud」に搭載されたことに加え、他事業会社の相続BPO業務でも採用されています。

※BPOはビジネス・プロセス・アウトソーシングの略

３．実証事業の結果（定量的・定性的評価）

本実証事業において、実際の相続案件を用いたシステム利用と従来手法との比較検証を行った結果、以下の大きな成果が確認されました。

４．2026年度からの本格導入について

- 【定量的効果】 作業時間の大幅短縮（約83%削減）：従来、手作業で平均60分かかっていた1件あたりの相続関係説明図（以下「相関図」）作成時間が、「AI相続ミツローくん」の活用により「平均10分」へと短縮され、50分の業務時間削減を実現しました。- 【定性的効果】 属人化の解消と正確性の向上 ：システムが戸籍を解析し相関図を自動生成するため、経験の浅い職員でも一定水準の成果物が作成可能となりました。複雑な戸籍判読に伴う人的ミスの低減と、担当職員の心理的負担の軽減に大きく寄与しています。

実証事業を通じ、本システムが相続関連業務の時間短縮と業務平準化に大きく寄与することが実証された結果、郡山市ではその有効性が認められ、2026年度（令和８年度）に予算化され、正式導入されることが決定いたしました。

５．高度なセキュリティ環境（LGWAN）への対応と輪島市との業務連携

サムポローニアは、インターネットから分離された高度な情報セキュリティ環境下（LGWAN）における行政専用の閉域ネットワークによる業務支援も推進しており、本年１月21日より石川県輪島市と実証事業を開始しております。これにより、復興事業に必要な用地取得等に伴う相続確認業務の迅速化（創造的復興）をデジタル技術で支援しています。

「戸籍読み取りの先にある、具体的な業務効率化」を実現する特許技術と、全国の地方公共団体での確かな実証・導入実績を強みに、今後も複雑化する相続関連業務の課題解決と、持続可能な行政サービス・地域づくりに貢献してまいります。

郡山市 お問合せ先（実証事業に関すること）

■税務部資産税課

TEL: 024-924-2091 E-mail: shisanzei@city.koriyama.lg.jp

会社概要

■株式会社サムポローニア

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役社長 竹内 澄成

事業内容：サムポローニアシリーズの開発・提供、登記ファイリングシステムの開発・提供等

ＵＲＬ ：https://www.sumpaulo.jp/

【公式SNS】

Youtubeアカウント：https://www.youtube.com/@sumpaulo

noteアカウント ：https://note.com/sumpaulo

■株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役社長 成宮 正一郎

事業内容：【金融ソリューション事業、不動産ソリューション事業】

業務受託、人材派遣、相続関連サービス、クラウドシステム提供を含む各種支援サービス

ＵＲＬ ：https://www.ea-j.jp/

【本件リリースに関するお問合せ】

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（経営企画部）

TEL: 03-6703-0505 E-mail: contact@ea-j.jp