あふれる感謝を、あなたへ。 ReFaの輝きとともに、想いをブーケのように束ねて。 “SPRING CAMPAIGN 2026” より、母の日キャンペーン実施中！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、「SPRING CAMPAIGN 2026」として2026年5月10日（日）までの期間中、母の日キャンペーンを実施いたします。

贈る人にも贈られる人にも心に咲くしあわせを届けたいという想いから「A BOUQUET OF HEART」というテーマを掲げ、特別な企画をご用意しております。

大切なご家族へ、この機会にReFaと一緒に特別な感謝の気持ちを伝えてみませんか。

■SPRING CAMPAIGN 2026 （第3弾）母の日キャンペーン

●キャンペーンテーマ

『A BOUQUET OF HEART ～ありがとうの花束を、あなたへ～』

あふれる感謝を、あなたへ。

その笑顔が、ずっと輝きますように―愛を込めて。

ReFaの輝きとともに、想いをブーケのように束ねて

贈る人にも、贈られる人にも、

心に咲くしあわせを届けます。

●実施期間

2026年5月10日（日）まで

●対象店舗

MTGオンラインショップ、全国の百貨店(*)、家電量販店(*)、専門店(*)、B happy(サロン顧客向けECサイト)を中心に各市場で順次展開。

*売り場によって実施内容、取り扱い商品、ラッピングの実施が異なります。

■特別企画

「SPRING CAMPAIGN 2026 母の日キャンペーン」特別企画として、大切なギフトに華やかさを添えるピンクカラーの限定ショッパーをご用意しました。さらに、期間中に13,000円（税込）以上のReFa商品をご購入いただいた方には、人気イラストレーターSHOGO SEKINE氏デザインのアクリルチャームをプレゼント。華やかなギフトで、母の日をもっと特別に。

※無くなり次第終了。

※売り場によって実施内容が異なります。詳細は売り場にてご確認ください。

■おすすめ商品

感謝の気持ちをより特別に演出する、

母の日ギフトにおすすめのアイテムをピックアップしました。

リファエールブラシレイ \11,000［税込］リファハイドラクリア \27,500［税込］リファビューテック ドライヤー BX \58,300［税込］

※商品の取り扱いや在庫状況は売り場によって異なります。

詳細は売り場にてご確認ください。

【MTGオンラインショップ 特設ページ】

https://www.mtgec.jp/shop/pages/event_refa_spring.aspx

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、 HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/