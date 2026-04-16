「あにいもうと」の変顔写真をAIで救え！視聴者プレゼントキャンペーンを開催中|AI写真リテイクアプリ「Relumi」

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

AI写真リテイクアプリ「Relumi」を提供する株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、人気クリエイター「あにいもうと」とコラボした「あにいもうと」の変顔写真をAIで救え！視聴者プレゼントキャンペーンをYouTube・TikTok・Instagramで開始しました。

『私も写真写り悪いw🤣集合写真で絶対起きること』編[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vpL5jvXr14M ]

動画概要

グループLINEで共有された入学式の集合写真。しかし、”あみ”だけ半目で写っている。阻止しようとするが、そこで"まや"が、Relumiの撮り直し機能で修正した写真を送ってくれるも…

公開情報

動画リンク：Instagram(https://www.instagram.com/p/DW6UUu6Effw/)・YouTube(https://www.youtube.com/shorts/vpL5jvXr14M)・TikTok(https://www.tiktok.com/@aniimouto.tk/video/7626739364969663751)

出演・制作：あにいもうと

提供：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

キャンペーン情報

【参加方法】

１. Relumiアプリをダウンロードし、動画内のあみの家族写真を修正。

２. ハッシュタグ #Relumiで写真が蘇る をつけてXまたはInstagramに投稿

【プレゼント】

抽選で10名に1,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント

※当選者にはあみ本人からDMでご連絡

【参加者全員特典】

招待コード HCUE8BQH を入力すると100 AIクレジットが無料でもらえます

※招待コードの受け取り方法はこちら(https://www.instagram.com/stories/highlights/17935344114214099/)

【締め切り】

2026年4月24日（金）

「あにいもうと」について

日常の"あるある"をテーマにしたショート動画を、TikTok・YouTube・Instagramで発信するクリエイター。SNS総フォロワー数は50万人を超え、Z世代を中心に支持を集めている。

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@あにいもうと(https://www.youtube.com/@%E3%81%82%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%86%E3%81%A8)

TikTok：https://www.tiktok.com/@aniimouto.tk

Instagram：https://www.instagram.com/aniimouto_maya/

「Relumi」について

Relumiは「あの瞬間に戻って、最高の1枚を」をコンセプトに開発されたAI写真リテイクアプリです。まばたきや不自然な表情などを検出し、撮り直しができない大切な一枚をAIが自然な表情に修正します。

【製品情報】

アプリ名：Wondershare Relumi

対応OS：Android（Google Play） / iOS（App Store）

価格：基本無料（アプリ内課金・サブスクリプションあり）

アプリをインストール：

https://relumi.go.link?adj_t=1z7ngl8a

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

■お問い合わせ先・各種SNS

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL：公式ホームページ(https://event.wondershare.com/api/s/3VO)／サポートセンター

YouTube：https://www.youtube.com/@Relumi_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@relumi_jp

Instagram：https://www.instagram.com/relumi_jp/