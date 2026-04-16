MIXI、グローバル版モンスト「STRIKE WORLD」2026年4月16日よりインドで本格運用開始

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」のグローバル版「STRIKE WORLD（ストライクワールド）」を、2026年4月16日よりインドにて本格運用開始することをお知らせします。

■ インド市場展開の背景

世界的にスマートフォンの普及が進む中、インドは人口規模の拡大とモバイルインターネット利用者の増加を背景に、今後も成長が期待される市場の一つです。

当社は同市場の成長可能性に着目し、2026年2月19日より「STRIKE WORLD」をソフトローンチとしてインド市場で提供してきました。このたび、運用およびマーケティング体制の整備が完了したことから、本日より本格運用を開始します。

■ 「STRIKE WORLD」の特徴

1. コア体験を維持した再設計

「引っぱって弾くだけ」の操作性や、友達や家族と一緒に盛り上がるマルチプレイ体験といったモンスターストライクのコアバリューは維持しつつ、ゲーム導入設計や育成要素、UIデザインを市場特性に合わせて最適化しました。

2. マネタイズモデルの最適化

日本版で中心となっているガチャモデルに加え、キャラクターやアイテムを組み合わせた課金パス、オファー型商材、ゲーム内広告を取り入れ、多様な収益導線を構築しています。

3. アニメ作品とのコラボレーション

「モンスターストライク」で培ってきたアニメ作品とのコラボレーションの取り組みを活かし、さまざまなアニメ作品との連携を順次展開予定です。日本のIPホルダーやインドのアニメ関連企業と連携し、ゲーム体験を通じて日本アニメ作品の魅力を届けていきます。

■ 本格運用開始に伴う施策展開

「STRIKE WORLD」では、本格運用の開始にあわせて、各種施策を順次展開します。本日より、約2か月ごとのシーズン制に基づく「シーズン1」を開始し、シーズン限定キャラクターの投入や、無償・有償のシーズンパス、有料ガチャの提供を開始します。あわせて、SNSキャンペーンの実施やキャラクターを活用したアニメコンテンツの展開など、ユーザー獲得および継続利用の促進に向けた取り組みを進めていきます。

詳細は「STRIKE WORLD」公式サイト< https://strike-world.com >をご覧ください。

■ 今後の展望

当社は、インド市場においてユーザーの皆さまに「STRIKE WORLD」を知っていただくことを第一に、現地の文化や慣習に適したコンテンツ展開およびマーケティング施策を推進する予定です。また、現地企業との連携を通じて、安定的な運用体制の構築に取り組みます。

■ 代表取締役社長 CEO／「STRIKE WORLD」エグゼクティブプロデューサー 木村弘毅 コメント

モンスターストライクは、日本国内で多くのユーザーの皆さまに支えられ、成長してきたIPです。今回のインド展開は、そのコアとなるゲーム体験を大切にしながら、現地市場に適した形へと最適化を図ってきました。人口規模やスマートフォンの普及拡大を背景に成長が期待されるインド市場において、運用・マーケティングの知見を蓄積し、持続的な事業基盤の構築を目指してまいります。

■STRIKE WORLD < https://strike-world.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPG「モンスターストライク」のグローバル版で、2026年4月よりインドにて本格運用を開始しました。

■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。