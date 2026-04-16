ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグシェアリング事業を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島市中区、代表取締役 社長執行役員：高橋 啓介、以下、「当社」という）は、総合美容関連事業を展開する株式会社トミーズ・スター（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山崎 幸男、以下、「トミーズ・スター社」という）と、ShaaS（Sharing as a Service）連携に関する基本合意を締結いたしました。

本連携により、当社のブランドバッグシェアリングプラットフォームをOEM提供し、トミーズ・スター社の美容サロンおよびブライダル領域を中心に、新たな付加価値サービスの展開を推進してまいります。

■ 連携の背景と目的

近年、美容室はヘアスタイルを整える場にとどまらず、ライフスタイル全体を提案する場へと進化しています。特にブライダルや成人式、卒業式、記念日撮影など、人生の節目におけるトータルコーディネート需要は年々高まりを見せております。

こうした中、高額なブランドバッグを「所有」するのではなく、必要なタイミングで「利用」するという価値観も広がりを見せており、シェアリングエコノミーは新たな消費スタイルとして定着しつつあります。

当社は、ラグジュアリーブランドバッグ専門のシェアリングサービス事業者として、エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネルなどのブランドバッグを定額・交換自由で提供し、創業以来バッグ廃棄ゼロの運用を継続してまいりました。ファッションを楽しみながら環境にも配慮する循環型のサービスモデルを構築し、多くのユーザーに支持されております。

一方、トミーズ・スター社は、サロン事業を基盤に、訪問美容事業、ブライダル事業、エディケーション事業、商品開発事業、結婚相談事業など多角的に展開しております。「何歳になっても、美容の世界で生きて行く。」を掲げ、美容師を“クリエイター”と位置づける理念のもと、人生のあらゆるステージに寄り添うサービスを提供してきました。特にブライダル領域では、人生の特別な一日をトータルでサポートする提案力を強みとしています。

こうした両社の強みと事業領域の親和性を踏まえ、「シェアリング」と「美容」を融合した新たなサービスモデルの構築が可能と判断し、本基本合意に至りました。

本連携の目的は、美容体験とブランドバッグシェアリングを組み合わせることで、ライフイベントや特別な外出の際に、より自由で多様なコーディネートを楽しめる新たな体験価値を提供することにあります。両社は、本連携を通じて、消費者がラグジュアリーファッションをより身近に楽しめる環境の創出を目指してまいります。

■ ShaaS連携の概要

ShaaS（Sharing as a Service）は、当社が構築してきたブランドバッグシェアリングサービスの仕組みを、事業者向けにOEM提供するビジネスモデルです。

本連携において当社は、トミーズ・スター社に対し、以下の機能・体制を一体で提供します。

- ブランドバッグの在庫管理- 真贋鑑定・品質管理体制- シェアリングサービスを支えるシステム基盤- ユーザー体験を設計する運営オペレーション

これにより、トミーズ・スター社は、自社が展開するサロン事業及びブライダル事業をはじめとした美容領域において、独自のサービス設計に沿ったブランドバッグシェアリングサービスを展開することが可能となります。

美容師を“クリエイター”と位置づけるトミーズ・スター社の理念を基盤に、ヘアメイクに加えブランドバッグを組み合わせたトータルスタイリング提案が可能となります。これにより、美容領域におけるサービス価値の向上が期待されます。

■ 本連携によって期待される価値

1．顧客体験の向上

結婚式、前撮り、成人式、卒業式、記念日撮影、特別な外出などのシーンにおいて、高価なブランドバッグを購入することなく利用できる新たな選択肢を提供します。ヘアメイクと連動してバッグを選ぶ体験は、ブライダルやライフイベントにおけるトータルコーディネートの幅を広げ、より自由度と満足度の高い体験創出につながります。

2．サービス価値の拡張

トミーズ・スター社が長年培ってきたサロン事業やブライダル事業及び美容領域での顧客基盤に、シェアリングという新たな価値を融合させることで、従来の美容サービスの提供にとどまらない体験型サービスへと進化させます。これにより、お客様への提案の幅が広がり、美容領域全体におけるサービス価値の向上が期待されます。

3．持続可能な社会への貢献

シェアリングを通じてブランドバッグを長く大切に使い続ける仕組みを広げることで、資源の有効活用や廃棄削減に貢献します。ファッションを楽しみながら環境にも配慮できる循環型モデルの普及を通じて、持続可能な社会の実現を後押ししてまいります。

■ 今後の展開について

今後は、ブランドバッグシェアリングサービスの具体的な提供方法、サービス設計、システム連携の在り方、運用体制などについて、両社で協議を進め、事業化に向けた検討を行います。

あわせて、顧客ニーズや利用動向を踏まえながら、ユーザー体験の向上やサービス品質の確保、運営上の課題整理を進め、サービス内容の高度化・拡張についても検討してまいります。

当社は、トミーズ・スター社と連携することで、美容サロンやブライダルをはじめとした美容領域において、ライフイベントや特別な外出のシーンを彩る新たなシェアリング体験の創出に取り組んでまいります。

また、本連携を通じてShaaSモデルの活用を推進し、美容業界におけるシェアリング活用の可能性を広げるとともに、他業種・他サービスへの展開も視野に入れながら、事業基盤のさらなる拡張を目指します。

【会社概要】

商 号：株式会社トミーズ・スター

本 社：東京都世田谷区南烏山2-34-4ドゥーエ芦花公園2F

設 立：1979年12月3日

代表者：代表取締役 山崎 幸男

U R L：https://tomys-star.co.jp

美容サロン事業を基盤に、訪問美容、ブライダル、美容教育、商品開発、結婚相談など美容関連サービスを多角的に展開する企業です。

商 号：ラクサス・テクノロジーズ株式会社

本 社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ14F

設 立：2006年8月31日

資本金：16億7675万6180円

上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：288A）

代表者：代表取締役 社長執行役員 高橋 啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr2026tomysstar

コーポレートサイト： https://corp.laxus.co/?adv=pr2026tomysstar

エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネルなど約60ブランドを取り扱うブランドバッグ専門のシェアリングサービスです。すべてのバッグが定額・交換自由で利用でき、気に入ったバッグは購入も可能です。