『バトルガール ハイスクール』11周年！オンラインくじ、「eeoくじ」が発売開始！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、美少女コンテンツ『バトルガール ハイスクール（以下、バトガ）』が2026年4月16日（木）に11周年を迎え、株式会社A3が運営する通販サイト「eeo Store online」にてオンラインくじの販売を開始したことをお知らせします。

【eeo Store online（通販）】https://eeo.today/store/101/specialfeature/74(https://eeo.today/store/101/specialfeature/74)

『バトガ』は、女子校を舞台にした女子校の新任教師「先生」となり、生徒たちと戦いに臨む美少女コンテンツです。いつも『バトガ』を応援してくださっている先生（プレイヤー）たちに支えられて、『バトガ』は2026年4月16日（木）に11周年を迎えました。この度、通販サイト「eeo Store online」にて公式イラストを使用した新作グッズが景品となるオンラインくじ、「eeoくじ」の販売を開始いたしました。

【オンラインくじ概要】

販売期間：2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝） 予定

販売価格：1枚880円（税込）

お届け日：2026年6月頃 予定

決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

購入サイト：【eeo Store online（通販）】https://eeo.today/store/101/specialfeature/74

【景品詳細】

星守たちの勇姿や可憐な姿がグッズとなった豪華景品をご用意しております。1会計で5枚ご購入ごとにポストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼントします。また、1会計50枚のご購入で、S賞が確定となります。

＜S賞＞アクリルアートボード（全1種）

星守たちが大集合したアクリルアートボードです。

サイズ：210ｍｍ×148ｍｍ×3ｍｍ（台座付き）

＜A賞＞スマキャラスタンド（全4種）

スマホが立てかけられ、下部には充電コードが通る穴があるスマホスタンドです。

サイズ：150ｍｍ×70ｍｍ×6ｍｍ

＜B賞＞アクリルキーホルダー（全5種）

「星衣」を身にまとった星守たちのアクリルキーホルダーです。

サイズ：65ｍｍ×65ｍｍ以内

＜C賞＞アクリルカード（全8種）

星守たちの眩しい水着姿をデザインしたアクリルカードです。

サイズ：70ｍｍ×90ｍｍ以内

＜D賞＞缶バッジ（全7種）

キャラクターの顔にクローズアップした缶バッジです。

サイズ：57ｍｍ

【購入特典はポストカードをご用意！】

『バトガ』の「eeoくじ」を1会計で5枚ご購入ごとに、ポストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼントします。

※絵柄はお選びいただけません。

※複数注文の同梱の場合、購入金額の合算はされません。特典は1会計ごとの枚数で配布されます。

※その他「eeoくじ」の注意事項や詳細は購入サイトをご確認ください。

購入サイト：【eeo Store online（通販）】https://eeo.today/store/101/specialfeature/74

【『バトルガール ハイスクール』シリーズ 基本情報】

アプリゲーム『バトルガール ハイスクール』は、女子校を舞台にしたコロプラ初の学園アクションRPGです。プレイヤーは学園の新任教師「先生」となり、生徒たちとともに戦いに臨みます。その他、TVアニメやライブなど、さまざまなクロスメディア展開も行いました。2019年7月31日（水）にアプリのサービスを終了して以降も、IPとして様々な展開を続けてきました。

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/battlegirl-hs/

◆公式X：https://x.com/bgirl_colopl

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。