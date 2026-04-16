VideoStep、ITreview Grid Award 2026 Spring「マニュアル作成ツール」部門でHigh Performerを受賞

株式会社Ｊストリーム

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308、代表取締役社長：石松 俊雄、以下Ｊストリーム）の子会社であり、動画マニュアル作成・管理サービス「VideoStep」を提供する株式会社VideoStep（本社：東京都港区芝二丁目５-６ 芝256スクエアビル６階、代表取締役：山下 徳夫、以下 VideoStep）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビューサイト「ITreview」において、ITreview

Grid Award 2026 Spring「マニュアル作成ツール」部門でHigh Performerを受賞しました。

「ITreview Grid Award」は、ITreviewに投稿されたユーザーレビューをもとに、四半期ごとにユーザーから高い支持を得た製品を表彰するアワードです。今回VideoStepが受賞した「High Performer」は、マニュアル作成ツールカテゴリにおいて、顧客満足度が優れている製品に与えられる称号です。

今回の受賞は、VideoStepが、操作性の高さや現場教育での活用しやすさの面で、ユーザーから高い満足度評価を得た製品として選ばれたことを示しています。

受賞カテゴリの詳細およびVideoStepのレビュー掲載ページは以下の通りです。



・マニュアル作成ツール部門｜ITreview Grid Award 2026 Spring【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/manual.html

・VideoStepレビュー掲載ページ

https://www.itreview.jp/products/videostep/reviews

VideoStepは、現場業務における教育・引き継ぎ・手順共有を、動画を用いてわかりやすく標準化できるサービスです。PowerPoint感覚で作成しやすく、紙やテキストだけでは伝わりにくい作業の流れや注意点、動き、判断のポイントなどを見える化することで、現場教育のばらつきや属人化の解消を支援します。

製造現場をはじめ、正確な手順共有や早期戦力化が求められる業務では、教育計画だけでなく、現場で実施される教育そのもののわかりやすさや定着も重要です。VideoStepは、動画マニュアルの作成・管理・運用を通じて、現場教育の標準化、技能伝承、業務品質向上を支援しています。

今回の受賞を励みに、ＪストリームグループおよびVideoStepは、今後もユーザーの声をもとに、より使いやすく、現場で活用しやすいサービス提供を進めてまいります。

■株式会社VideoStepについて

会社名 ： 株式会社VideoStep

所在地 ： 東京都港区芝二丁目５-６ 芝256スクエアビル６階

設立 ： 2019年5月

資本金 ： 約4,550万円（資本準備金含む）

代表者 ： 代表取締役 山下 徳夫

事業内容 ： 働き方を変えるマニュアルDXシステム『VideoStep』の開発・提供

HP ： https://videostep.jp/

■株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308)について

Jストリームは1997年の設立以来、動画配信を主軸に事業展開を続けております。

自社で保有・運営する独自のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を活用した動画配信に加え、これまで積み上げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用やWebサイト制作、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供することで、年間1,200社・10,000案件以上の企業活動における動画活用を支援しています。

社名（商号）： 株式会社Ｊストリーム （英語表記：J-Stream Inc.）

設立 ： 1997年5月

代表者 ： 代表取締役社長 石松 俊雄（いしまつ としお）

URL ： https://www.stream.co.jp/