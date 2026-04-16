フリークアウト、位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」の分析機能を大幅アップデート

株式会社フリークアウト・ホールディングス

株式会社フリークアウト（本社：東京都港区、代表取締役：時吉 啓司、以下「フリークアウト」）は、ユーザーの位置情報を活用したターゲティングや効果分析を提供するマーケティングプラットフォーム「ASE（エース）」において、分析機能の大幅なアップデートを実施し、2026年4月16日より提供を開始します。本アップデートでは、顧客の来訪頻度分析や新規・リピーター率の分析などの新機能を、OEMパートナーの代理店や自社で「ASE」を導入している広告主に無償*で提供し、代理店および広告主の分析業務の効率化と高度な顧客理解の実現を支援します。

*月ごとのレポートの作成数には制限があります。

機能アップデートの背景

これまで「ASE」では、顧客がどこから来ているかを可視化する「推定居住エリア」の分析機能を中心に提供してきました。

一方で、生活者のライフスタイルや移動パターンがかつてなく多様化・複雑化している中、企業のマーケティング活動における位置情報データの活用は、より一層重要性を増しています。具体的には、位置情報を多角的に分析することで、より詳細かつ重層的にユーザーインサイトを把握すること、および、それらの分析を迅速に事業戦略や運営に反映させることがマーケティングにおける重要な課題となっています。

これらの背景のもと、「誰でも直感的に、位置情報データを多角的に分析できるダッシュボード」を実現させるべく、「ASE」の分析機能のアップデート実施に至りました。

新機能・サービスの特徴

今回のアップデートでは、従来の「推定居住エリア」分析に加え、多角的な指標をダッシュボード化する高度な分析エンジンを新たに搭載することで、分析業務における複雑な工程を大幅に最適化し、広告主・代理店のデータ抽出から戦略的な意思決定までのリードタイムを短縮します。

主な分析機能- 来訪頻度分析【NEW】：顧客の来店頻度を分析し、顧客ロイヤリティを計測- 来訪者推移分析【NEW】：日別の来店者数推移をグラフ化し、施策効果やトレンドを検証- 新規・リピーター分析【NEW】：施策期間中の来訪者を新規顧客とリピーターに分類し、定着率を把握- 来訪パターン分析【NEW】：曜日・時間帯別の来訪傾向を分析

推定居住エリア（既存機能）：来訪者がどのエリアから来ているかを地図上で可視化

新たな分析機能の特徴

誰でも使える分析基盤

専門知識がなくても、より手軽で直感的な操作で多様な分析が可能

多角的な顧客理解の実現

複数指標を横断した分析により、より深いインサイトの取得が可能

迅速な意思決定を支援

データ集計の手間を削減し、施策立案までのリードタイムを短縮

導入ハードルの低減

OEMパートナーの代理店や、自社で「ASE」を導入している広告主は、追加料金なしで利用が可能*

*月ごとのレポートの作成数には制限があります。

今後の展望

フリークアウトは今後も「誰もがデータに基づいた効果的な集客施策を実行できる環境」の実現に向け、「ASE」をはじめとする位置情報データの価値を最大化するプロダクト開発を推進していきます。

関連リンク

位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」サービスページ

https://www.fout.co.jp/freakout/product/ase/

「ASE」をはじめとするフリークアウトのプロダクトのOEM提供に関する案内ページ

https://www.fout.co.jp/freakout/solution/oem/

株式会社フリークアウトについて

フリークアウトは、インターネット広告のリアルタイム取引を日本で初めて事業化したマーケティングテクノロジーカンパニーです。

国内最大級の広告在庫とデータを基盤に、マーケティングプラットフォーム「Red」や位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」、AI活用プロダクト「alpaka」などを開発・提供。ディスプレイ、ネイティブ、動画・CTV、High Impact、DOOH（屋外広告）といった多彩なフォーマットと精緻なターゲティングで、企業の課題解決を支援します。また、多様な事業会社のニーズに応じた、独自の広告インフラ構築もサポートしています。

当社は創業以来、透明性の確保やアドフラウド対策を徹底し「嫌われない広告」と「信頼される広告空間」の実現を追求してきました。広告を「邪魔な存在」ではなく「有益な情報との出会い」へと昇華させる挑戦を続け、デジタルマーケティング業界の健全な発展に貢献していきます。

・会社名：株式会社フリークアウト

・代表者：代表取締役 時吉 啓司

・所在地：東京都港区六本木 6-3-1 六本木ヒルズクロスポイント3階

・URL：https://www.fout.co.jp/freakout/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フリークアウト

担当：佐藤

E-mail：pr-biz@fout.jp