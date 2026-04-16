第15回 鉄旅オブザイヤー優秀賞を受賞 ～日本最南端の始発駅から日本最北端の終着駅まで～ 5つの特急と3つの新幹線でつなぐ鉄道でめぐる日本縦断の旅

株式会社 阪急交通社

株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 山川豊治）は、「第15回 鉄旅オブザイヤー」※1において、日本列島を鉄道で縦断する企画旅行により、優秀賞を受賞しました。このツアーは「5つの特急と3つの新幹線でつなぐ鉄道でめぐる日本縦断の旅5日間」※2で、日本最南端の始発駅「枕崎」から、日本最北端の終着駅「稚内」までを縦断する企画です。4月15日に鉄道ファンや関係者が一堂に会し、授賞式が行われました。

阪急交通社は、鉄道の旅の活性化に向けて、このたび受賞した商品を2026年5月から10月にかけて新たに企画し販売します。

日本の各地では多彩な観光列車が運行されており、地域の観光資源と密接に連携する鉄道の旅として根強い人気が存在します。新幹線の延伸により市場が拡大する一方で、四季折々の車窓風景が楽しめるローカル線にも人気が高まるなど、近年鉄道の旅の需要が高まっています。こうした中、阪急交通社では魅力的なローカル線の商品化や鉄道を利用する個人型商品の強化を進めているところです。

このたび優秀賞を受賞した「5つの特急と3つの新幹線でつなぐ鉄道でめぐる日本縦断の旅5日間」は、伊丹空港から空路で鹿児島に向かい、日本最南端の始発駅である「枕崎駅」から旅がスタートします。九州新幹線を含む3つの新幹線と5つの特急列車を乗り継ぎ、日本最北端の「稚内駅」へと5日間で日本を縦断します。JR出雲市駅から東京駅を結ぶ寝台特急「サンライズ出雲」の乗車区間では、車窓から幻想的な夜の街灯りや、明け方には富士山の雄大な姿が見られます。旅行中は、各地のご当地弁当や郷土料理を楽しむほか、名所や観光地も訪れます。南から北に縦断しながら、日本列島の自然風土の変化を感じる旅となっています。

阪急交通社は、これからも魅力的な鉄道を組み入れた旅行商品を生み出し、地域の観光振興に貢献するとともに、鉄道旅行の活性化に向けて取り組んでまいります。

※1：日本国内の優れた鉄道旅行を審査・表彰し、日本の鉄道旅行の魅力を発信するアワード

※2：2025年3月～11月に実施した旅行商品

◆【伊丹発着/4泊目稚内グランドホテル】5つの特急と3つの新幹線でつなぐ

鉄道でめぐる日本縦断の旅5日間

■設定期間：2026年5月7日（木）～10月25日（日）

■発着地：伊丹空港

■旅行代金：220,000円～240,000円（2名1室・おひとり様）

■ツアー詳細： https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=87903IY&p_hei=30&p_baitai=9582(https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=87903IY&p_hei=30&p_baitai=9582)

■ツアー問合せ先：

阪急交通社トラピックス

0570-01-1789（平日9:30～17:30、土・日・祝日9:30～13:30）

◆【福岡発着/4泊目稚内グランドホテル】5つの特急と3つの新幹線でつなぐ

鉄道でめぐる日本縦断の旅5日間

■設定期間：2026年5月9日（土）～10月25日（日）

■発着地：JR博多駅・JR小倉駅

■旅行代金：250,000円～270,000円（2名1室・おひとり様）

■ツアー詳細： https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=15903F2&p_hei=60&p_baitai=9582(https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=15903F2&p_hei=60&p_baitai=9582)

■ツアー問合せ先：

阪急交通社トラピックス

0570-089-039（平日9:30～17:30、土・日・祝日9:30～13:30）

株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/441e19cad452122e7a4d6ca0ac74cc57e87f76ce.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1