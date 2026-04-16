「チャミスルエージェント」運営支援開始

CRAVIA株式会社

『世界中の“好き”を加速する』をビジョンに掲げ、ブランドのファン育成・活性化・パートナー化を手がけるCRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース上場：証券コード6573、以下CRAVIA）は、韓国を代表する焼酎ブランド「チャミスル」のマーケティング施策「チャミスルエージェント」の運営支援を開始いたしました。

日本におけるアンバサダーマーケティングのパイオニアとして、累計250社以上のプログラム運用実績と240万人を超えるアンバサダー登録実績を持つCRAVIAが、独自の知見と基幹システム「アンバサダープラットフォーム」を活用し、ブランドとファンが深くつながるコミュニティ形成を推進します。

本プログラムでは、選出された「エージェント」の皆様に約3か月間、「チャミスル」の多彩な魅力や楽しみ方などを、SNSを通じて発信していただく取り組みを支援いたします。

1.企画概要

- 応募期間：2026年４月15日（水）～2026年４月30日（木）23:59まで- 募集人員：500名程度を想定- 参加資格：20歳以上の方- 選考方法：応募時のアンケートの内容を参考にさせていただきます。- 選考結果発表：2026年５月８日（金）までに、選考された方にのみ連絡いたします。- 活動期間：2026年５月８日～2026年7月中旬(予定)- 活動特典：今回ご活動いただく皆さんには、新製品などの最新情報をご案内するとともに、特別な景品や限定イベントへのご招待、記念品の贈呈など、さまざまな企画をご用意しております。

・デジタルカードの発行

・新製品情報の先行案内

・限定イベントへのご招待

・記念品の贈呈 などを予定

応募フォーム：https://ac-form.ambassadors.jp/form/jinro/chamisul/entry(https://ac-form.ambassadors.jp/form/jinro/chamisul/entry)

2.チャミスルとは

韓国ドラマや映画でお酒を飲むシーンに登場する、”緑の小瓶のお酒”でおなじみの韓国焼酎（ソジュ）。そのブランドの1つである「チャミスル」は、韓国国内でのシェア65%以上を誇る韓国No.1ブランド※です。

チャミスルシリーズは韓流ブームや韓国ドラマの影響もあり、2020年より販売が急成長。コンビニエンスストアやスーパー、ドラッグストアなどでも気軽に購入できる、身近なお酒となりました。特に日本で人気が高いのはフルーツフレーバータイプ。いろいろな味を、”選べる”楽しさがあるお酒として、若い女性の方々を中心にご支持いただいております。

※2025年11月時点 韓国国内焼酎出荷実績 HITEJINRO調べ

3.CRAVIA株式会社（旧社名：アジャイルメディア・ネットワーク株式会社）について

CRAVIAは『個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる』をミッションに、ブランドの熱心なファンを「アンバサダー」と定義し、ファン育成・活性化を通じて製品・サービスのマーケティング活動を推進する、アンバサダーマーケティング事業を展開しています。

数多くのナショナルクライアントのファンコミュニティ活性化を支援してきた実績を誇り、長年培ってきた「個人の発信力を価値に変える」知見と最新のテクノロジーを掛け合わせ、エンターテインメント、EC、リユースなどファンマーケティングを基軸とした多角的なビジネスを展開しています。

- URL：https://cravia.jp/- 所在地：東京都港区芝大門二丁目3番6号- 代表者：代表取締役社長 藤原 宏樹