インバウンド・バズ、KOLと自社メディアを掛け合わせたインフルエンサーマーケティング施策「Talon Japan KOL＋」を提供開始

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254 以下 当社）の子会社で、インバウンドプロモーション事業を行う株式会社インバウンド・バズ（本社：東京都港区、代表取締役：木村 好志、以下 インバウンド・バズ）は、KOL（Key Opinion Leader＝インフルエンサー）の影響力と、インバウンド・バズが運営するタイ人向けの日本観光情報メディア「Talon Japan」の影響力を掛け合わせたインフルエンサーマーケティング施策「Talon Japan KOL＋（タロン ジャパン ケーオーエルプラス）」の提供を開始いたしました。当施策により、KOLのフォロワーに情報を届けるだけでなく、日本旅行が好き、または日本旅行を検討している「Talon Japan」ユーザーにも直接情報を届けることができます。

「Talon Japan KOL+」について

～複数企業・団体で同時に実施することで費用を按分し、ファムトリップのコストを抑えることも可能に～

インバウンド・バズは現在3組のKOLと専属契約をしており、いずれもSNSフォロワー数が多く、タイにおいて強い影響力を持っています。そして「Talon Japan」は、月間PV数60万、月間アクティブユーザー23万人の影響力を持ち、日本や日本旅行に高い関心を持つタイ人134万人以上（2026年3月時点）のコミュニティを持つ訪日インバウンドメディアです。

当施策は、インバウンド・バズの専属KOLが、日本国内の地方自治体や店舗、施設を訪れ（ファムトリップ※1）、その場所の魅力をKOLのSNS投稿で紹介し、同時にインバウンド・バズが運営する、タイ人に向けて日本の観光情報を発信するWebメディア「Talon Japan」にトラベル記事や詳細記事を掲載します。インバウンド・バズが独占契約をするフォロワー数が多いKOLと、大規模コミュニティを有する自社運営の旅情報メディアを掛け合わせるという、インバウンド・バズ独自で展開が可能な、影響力と拡散力を最大化できるタイ人向け訪日プロモーション施策です。

さらに当施策は、KOLのファムトリップに掛かる費用を抑えて実施することができる点も特徴です。KOLが日本を訪れている期間中に、同時に複数の企業・団体からご依頼いただいた場合、KOLのファムトリップに掛かる費用を複数社で按分し、費用を抑えて実施することが可能です。コスト面で実施ハードルが上がり、ファムトリップを実現ができなかったという企業の方などにもお試しいただけます。

＜「Talon Japan KOL＋」についてなど、インバウンド・バズのサービスについて詳しく知りたい方はこちらからお問合せください。https://inboundbuzz.co.jp/ ＞

※1 ファムトリップ：Familiarization Trip（ファミリアライゼイション トリップ）の略。観光誘致などを目的とし、外国の旅行業者やKOL（Key Opinion Leader=インフルエンサー）、ライター、メディアに自治体などを現地視察してもらい、記事や動画、SNS投稿といったかたちで視察先の魅力を発信してもらうプロモーション施策です。

インバウンド・バズの契約インフルエンサーについて

インバウンド・バズおよび兄弟会社のDTK AD CO.,LTD.（ディーティーケーアド）は、以下3組のタイ人KOLと契約しています。3組全て、日系企業・団体のマーケティング施策に起用することができるのはインバウンド・バズとDTK ADのみで、独占契約をしています。

１.Pigkaploy（ピッカプロイ）

SNS総フォロワー数720万人超（※2）、俳優としても活躍する旅行系YouTuber

- YouTube https://www.youtube.com/@pigkaploy/featured- Instagram https://www.instagram.com/pigkaploy/- TikTok https://www.tiktok.com/@pigkaploy_official- Facebook https://www.facebook.com/pigkaploy

２.トモ＝ウィサワ タイヤーノン（Visava Thaiyanont（Tomo））

SNS総フォロワー数55万人超（※2）、タイと日本のハーフで俳優、モデルとしても活躍

- Instagram https://www.instagram.com/__tomo___/- TikTok https://www.tiktok.com/@itsmetomo

３.sanha.patiaw（サンハー・パーティアウ）

SNS総フォロワー数200万人超（※2）、日本でのファムトリップの実績多数

- Instagram https://www.instagram.com/sanha.patiaw/- TikTok https://www.tiktok.com/@sanha.patiaw?lang=en- Facebook https://www.facebook.com/Sanha.patiaw/- YouTube https://www.youtube.com/@sanha.patiaw

※2 2026年3月時点

インバウンド・バズが運営するメディア「Talon Japan」について

インバウンド・バズが運営する「Talon Japan」（https://www.talonjapan.com/）は、日本の情報を紹介するタイ語のWebサイト運営と、日本や日本旅行に高い関心を持つタイ人134万人以上（2026年3月時点）のコミュニティを有するFacebookグループ運営事業をしており、日々多くのタイ人に向けて、日本の観光スポットや旅に役立つ情報などを発信しています。インバウンド・バズは、「Talon Japan」のコミュニティ運営において、タイからの観光客を誘致したい日系企業や地方自治体の魅力を広告掲載などで情報発信し、インバウンドプロモーション支援を行っております。

「Talon Japan KOL＋」は、上記3組のKOLによるSNS投稿での紹介と、「Talon Japan」のユーザーやFacebookコミュニティに属するタイ人への記事での情報発信を掛け合わせ、広く日本の魅力を拡散させることで、訪日タイ人旅行者の認知向上、集客、購買などに寄与します。

2025年の訪日外国人旅行者数は過去最高に、旅行消費額も過去最高を更新

2026年3月に閣議決定された「観光立国推進基本計画（第5次）(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001991698.pdf)」によると、2025年年間の訪日旅行者は4,268万人で過去最高人数、訪日外国人旅行消費額は9.5兆円とこちらも過去最高となり、インバウンド市場はコロナ前以上の規模となっています。今後さらに規模を大きくし、「観光立国」の実現のために講ずべき施策として、政府は同資料内において、「戦略的な訪日プロモーションの実施」や「地域の魅力の海外発信の強化」等を掲げています。国を挙げてインバウンド（訪日外国人旅行者）市場規模の拡大を目指す中、「Talon Japan KOL＋」のような日本各地の魅力を海外に発信できる施策の需要は、今後も高まることが期待できます。

インバウンド・バズの受注数は順調に増加

インバウンド・バズは2025年2月設立以降、複数施策において順調に受注数を伸ばしています。運営するメディア「Talon Japan」に掲載している訪日タイ人旅行者向けクーポンは、クーポンページ開設約半年で、クーポン掲載契約社数が20社を超えており、株式会社サンリオエンターテイメント様、株式会社多慶屋様をはじめ、大手小売企業や有名百貨店、大手アパレル企業など、様々な業界の企業にご契約いただいております。また、ファムトリップなど、KOLを起用したマーケティング施策も多数の地方自治体や企業にご依頼いただいており、日本の魅力を海外に発信する施策で多くのお客様企業・団体をご支援しています。インバウンド市場の拡大が進む中、インバウンド・バズでは今後も、お客様企業・団体の訪日外国人旅行者の集客や売上の向上に貢献できるようつとめてまいります。

＜参考：インバウンド・バズ、タイ向け観光情報メディア「Talon Japan」のクーポン掲載契約社数が、クーポンページ開設後半年で20社を突破(https://lmg.co.jp/news/about_inboundbuzz20260325/)＞

株式会社インバウンド・バズについて

企業や自治体向けに、訪日外国人を対象としたプロモーション支援を行っています。タイ最大級の訪日タイ人向けWebメディア「Talon Japan」運営の他、Webマーケティングや広告運用、ファムトリップ、KOLキャスティングなど、マーケティング活動を総合的にサポートしています。

URL：https://inboundbuzz.co.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/