ヴァレオとRESRGオートモーティブ、戦略的提携を強化

株式会社ヴァレオジャパン

2026年4月16日 - 仏パリ - 米ミシガン州トロイ発表 - ライティングとワイパーシステムの世界的リーダーであるヴァレオと、塗装外装システムとコンポーネントの主要なグローバルサプライヤーであるRESRGオートモーティブは、戦略的パートナーシップの新たな一歩を発表しました 。両パートナーは、ランプ付きフロントパネルの共同作業を継続するだけでなく、グリル、バンパー、スポイラー、テールゲート、ロッカーパネルなどの追加のプラスチック製照明製品についても取り組んでいきます。2022年に欧州と北米で始まったこのパートナーシップは、中国にも拡張されます 。

ヴァレオ・ライト・ディビジョンCEO、マウリッツオ・マルテネッリのコメント：「ヴァレオとRESRGオートモーティブの優れたチームワークは、世界におけるグループの市場ポジションを強化するでしょう。今回の拡張は2022年に開始された戦略を裏付けるものであり、自動車外装における主要プレーヤーとしてのヴァレオとRESRGオートモーティブの地位を確固たるものにします。」



RESRGオートモーティブCEO、ジェフ・スタフェイルのコメント：「ヴァレオと協力することで、ライティング、センシング技術、機能的要素をバンパーやボディワークに直接統合し、統一された高性能なフロントエンド体験を提供することで、インテリジェントな車両外装の未来を形作っていきます。」



今日、ライティング・システムは、ドライバーにたゆまず情報を提供し、誘導し、警告を出し、サポートするとともに、他の道路利用者から確実に視認されるように、あらゆる場所を照らしています。ライティング・システムは絶えず進化しており、車内・車外の両方で車両にますますシームレスに統合されています。ヴァレオとRESRGオートモーティブが協力することで、市場の増大する需要を満たす技術を開発することが可能になります。ヴァレオのライティング・システムは、RESRGオートモーティブによって成形・組み立てられる最終的なプラスチック部品に組み込まれる予定です 。

ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車およびテクノロジーパートナー向けに革新的なソリューションとシステムを創造する、世界をリードするテクノロジー企業です 。ヴァレオは、パワー・ディビジョン、ブレイン・ディビジョン、ライト・ディビジョンと、アフターマーケットとニューモビリティ向けの拡張サービス・パートナーであるヴァレオサービスで構成されています 。ヴァレオは、モビリティをより安全に、より持続可能に、そしてすべての人に手が届くものにすることにコミットしています 。グループは、より電動化が進み、より安全で、ソフトウェア・ディファインドとなる「未来のクルマ」を形作る上で重要な役割を果たしています 。ヴァレオは、グローバルな生産拠点と、電動化、先進運転支援システム、ライティング、ソフトウェアにおける技術的リーダーシップを活かして、1台あたりの付加価値のシェアを高めています 。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。数字で見るヴァレオ：2025年の売上高209億ユーロ ｜2026年2月26日時点で、約100,000名の従業員を擁し、29カ国で149カ所の工場、59カ所の研究開発センター、19カ所の物流プラットフォームを構えています。



RESRGについて

塗装外装システムおよびコンポーネントの世界的リーダーであるRESRGオートモーティブは、自動車業界における革新と卓越性の基準を確立し続けています 。4つの大陸にわたる80年以上の成功の歴史を持ち、RESRGは22カ所の生産拠点を構え、世界中で1万人以上の高度なスキルを持つ専門家を雇用しています 。