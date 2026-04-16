結婚を先延ばしにする“貯金ゼロ”30歳彼氏に彼女が本音「産むタイミングを選ぶ権利はある」ゆうちゃみ、恋人との仲直り術を告白　ヒコロヒー「それってギャルあるあるの…」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第7話を、2026年4月16日（木）夜9時より放送いたします。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

2026年4月16日（木）放送の第7話では、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの間に横たわる「結婚と出産のタイミング」をめぐる話し合いの模様が描かれます。

決断を目前に控えた旅も残り2日。海に浮かぶ船上のレストランでディナーを楽しむ2人は、ユウキが掲げる「35歳で結婚できるのが理想」というビジョンについて正面から向き合います。ルナは「子どもを産むタイミングは譲れない」「こっちにも産むタイミングを選ぶ権利はある」と、女性ならではの出産に伴う身体的負担や、切実な本音をストレートにぶつけます。対するユウキは、今後起業して独立を目指す上で「家族を養えるかどうか不安」と、結婚を先延ばしにしてしまう最大の理由である“収入面への不安”を赤裸々に告白します。果たして、収入面での不安を抱えるユウキと、出産のタイミングを重視するルナは、お互いの価値観のズレを埋め、結婚という決断へと歩み寄ることができるのでしょうか？

また、2度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと、過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエのカップル。第6話では、サチエが2人の共通の友人であるタレント・ゆきぽよにケンシとの関係を相談し、シンプルかつ愛情たっぷりの解決策を提案されていました。「ギャルあるあるの仲直り方法」とゆうちゃみ納得の“仲直りの方法”とは？そして、その後のケンシとサチエの仲は…？『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第7話は、本日2026年4月16日（木）夜9時より放送いたします。ぜひご期待ください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

第7話放送日時：2026年4月16日（木）夜9時～

第7話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/D4dKk3AyDmN6hu

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』