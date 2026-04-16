株式会社jig.jp、福井県鯖江市の本店増築のお知らせ

株式会社jig.jp

当社は、福井県鯖江市の本店における人員キャパシティが超過する見込みであり、持続的な価値創造と更なる挑戦に向け、既存事業の成長の加速、新規事業への取組強化、それに伴う採用強化に対応すべく、2027年３月頃を目途に本店を増築することを決定いたしました。

■本店オフィス増築の背景

当社は、「人」こそが企業の成長に欠かせないドライバーであると考えています。今回のオフィス増築は、「人的資本の拡充」を軸に、社内外双方へのアプローチを強化するためのものです。

社内においては新しい発想が生まれやすい場を、社外に対しては魅力的な人材を惹きつける場を創出することで、同じ志を持つ人々が集い、共に成長できる未来を目指します。オフィスだからこそ生まれる「人×人」「サービス×サービス」といった自然なコミュニケーションを価値創造に繋げ、組織全体の競争力を高めてまいります。

また、今後も単にオフィス環境を整えるだけでなく、働く一人ひとりへの投資と還元をさらに進め、人と会社が共に成長し続けられる仕組みづくりを推進し、さらなる企業価値の最大化を目指してまいります。

■オフィスのコンセプト

エントランス

今回のオフィス増築では、社員が自然と集まり、活発な意見やアイデアが飛び交う空気感を大切にするため、吹き抜けによる開放感と、コミュニケーションエリアを中心とした一体感のある設計を採用しました。

「創造性」や「コミュニケーション」だけでなく、「集中」と「居心地の良さ」のバランスを大切にし、誰もが最大限に力を発揮できる環境を整えることで、事業の成長、ならびに競争力のあるプロダクトやサービスの創出を加速してまいります。

■本店増築先概要

オープンスペースワークスペース

所在地 ：福井県鯖江市横越町10-34-1

フロア面積：約697坪

着工時期 ：2026年４月（予定）

竣工時期 ：2027年３月（予定）

■本店の増築概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70695/table/35_1_03c01fa4e9fa91d7a43aea766098700c.jpg?v=202604160851 ]

【ご参考】

当社は、サービス開発力を支えるため、毎年一定の高専生を採用するなど、安定的なエンジニアリソースを獲得すると共に、エンジニアにとって最適な環境を整えるため、福井鯖江市に開発センターを新設いたしました。

これらは当社の強みであるスピーディーなサービス開発力の重要な基盤となっております。

※採用情報はこちら(https://jigjp.brandmedia.i-myrefer.jp/)

2022年８月に新設した開発センター（本店）／福井県鯖江市横越町10-34-1

【会社概要】

株式会社jig.jp (https://www.jig.jp/(https://www.jig.jp/))

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33F

設立日：2003年5月

代表者：代表取締役社長CEO 川股 将

事業内容：ライブ配信事業「ふわっち」、VTuber事業、スマート眼鏡（ARグラス）事業、バーチャル音楽ライブ配信「topia」等

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社jig.jp 広報担当

メールアドレス：press@jig.jp