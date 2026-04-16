クリプタクト、AIアシスタントと連携するMCPサーバーを公開

株式会社pafin

仮想通貨（暗号資産）の自動損益計算サービス「クリプタクト」を運営する株式会社pafin（本社：東京都千代田区、共同代表取締役：アズムデ アミン／斎藤 岳）は、クリプタクトのMCPサーバーを公開しました。MCP対応のAIアシスタントから、クリプタクトで計算した損益やポートフォリオのデータに直接アクセスできるようになります。

MCPサーバーについて

MCP（Model Context Protocol）は、AIツールと外部サービスを接続するためのオープンプロトコルです※1。Anthropic社が提唱するオープン標準で、Claude DesktopやChat GPTをはじめ対応ツールが広がっています。

本MCPサーバーにより、MCP対応のAIツールからクリプタクトのアカウントに接続できます。

閲覧可能な情報の例- 年度別・銘柄別の実現損益サマリーの取得- 日付・取引種別・通貨ペア・取引所等による取引検索- 保有ポジション・時価・取得単価・含み損益の確認

たとえば、AIアシスタントに「2025年のBTC実現損益を教えて」と入力することで、AIアシスタント上でクリプタクトの年間損益サマリーを取得し、分析や自動化に活用できます。

なお、現時点では読み取り機能のみのため、MCP経由での取引データの変更・削除・作成は行えません。

公開の背景と今後の取り組み

当社は2026年4月2日に、ターミナルやAIコーディングツールからクリプタクトを操作できるコマンドラインインターフェース（CLI）を公開(https://www.cryptact.com/news/cryptact-cli)しました。CLIがエンジニア向けのインターフェースであるのに対し、MCPサーバーはClaudeなどのAIアシスタントとの接続を想定しています。技術的な知識がなくても、自然言語での対話を通じてクリプタクトのデータにアクセスできます。

取引履歴の編集やファイルのアップロードなどの書き込み機能も今後追加を予定しています。

接続方法

本MCPサーバーは無料プランを含む全プランのクリプタクトユーザーが利用可能です。

詳細はヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/56762747250201)をご参照ください。

※1 Model Context Protocol (MCP) 公式ドキュメント：https://modelcontextprotocol.io

株式会社pafinについて

■提供サービス仮想通貨の自動損益計算サービス「クリプタクト」

URL: https://www.cryptact.com/

国内ユーザー20万人以上が利用する国内最大級の仮想通貨損益計算プラットフォーム。仮想通貨の自動損益計算や資産管理サービスを提供し、確定申告の作業をサポートします。

Web3の家計簿「defitact」

URL: https://www.defitact.com/

ウォレットアドレスを入力することで、瞬時にブロックチェーン上の取引を自動集約し、ポートフォリオを可視化。複数の分散型アプリケーションにおける個々の取引状況や、ウォレットにある資産の残高や時価総額のリアルタイムでの把握を可能とすることで、まるでWeb3の“家計簿”のような一元管理を実現します。

■会社概要

会社名：株式会社pafin

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 フロンティア麹町5階

共同代表取締役：アズムデ アミン / 斎藤 岳

設立：2018年1月

URL：https://www.pafin.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pafin