2026年12月期 第1四半期決算説明会開催に関するお知らせ

株式会社グローバル・リンク・マネジメント代表取締役社長 金 大仲

国内外の運用会社に不動産を提供する株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：渋谷区、代表取締役社長：金 大仲、東証プライム：3486、以下「GLM」）は、このたび、2026年12月期 第1四半期決算説明会を下記の通り開催いたします。個人投資家、機関投資家・アナリスト、報道関係者の皆様にご参加賜りたくご案内申し上げます。なお、2026年12月期 第1四半期決算については、説明会開催同日の2025年5月14日（木）15時30分に開示予定です。

決算説明会概要

開催日時 ：2026年5月14日（木）17時～18時

説明者 ：代表取締役社長 金 大仲

開催方法 ：オンライン配信（Zoomを使用いたします）

参加方法 ：下記URLよりお申込みください。

Zoom参加申し込み方法

下記URLをクリックいただき、Zoomウェビナーへの事前登録をお願いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5NZmc3OyR9CZ9MTtNJKv1Q#/registration

(https://zoom.us/webinar/register/WN_1re-K09MQ4KCVKe7SWmNkw#/registration)

【注意事項】

※参加される方は、下記URLより事前に接続テストをお済ませください。

http://zoom.us/test

プログラムスケジュール（予定）

17:00～ 決算説明

17:30～ 質疑応答

18:00 終了

ご不明な点などございましたら、こちらよりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

https://www.global-link-m.com/contact/form?kind=3

参考動画（GLMチャンネル）

過去最高、でも本番はここから。｜2025通期決算の振り返りと「GLM100」加速、“次の一手”を社長が語る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0_CV6Brmb-8 ]

2026年2月13日に開示した2025年12月期通期決算は、売上高、経常利益ともに過去最高を更新し、11期連続増収・5期連続増益を達成しました。

本動画では、通期決算ハイライトの解説に加え、

- 再生事業における粗利率向上の背景- 中期経営計画「GLM100」に向けた進捗状況- 成長戦略の鍵となるSPC活用によるビジネスモデルの変革

について、代表取締役社長 金社長および再生事業本部管掌 富永上席執行役員が詳しく解説しております。

第1四半期決算の発表前に、振り返りの一助として、ぜひご覧ください。

会社概要

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年3月

証券コード：3486（東証プライム）

資本金： 610百万円（2025年12月末現在）

代表： 代表取締役 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、再生、土地企画）

会社HP： https://www.global-link-m.com/

(https://www.global-link-m.com/)