人間とAIが手を取り合う、表現の未来へ。声優・梶裕貴プロデュース「そよぎフラクタル」の集大成、3DエンタテインメントLIVE「梵そよぎ1stEXPO『0rigin』」がついに配信開始！

株式会社FRACTAL

声優・梶裕貴がプロデュースする音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】。その集大成として2026年3月8日（日）に東京ガーデンシアターで開催された、3DエンタテインメントLIVE「梵そよぎ1stEXPO『0rigin』（以下、「そよぎEXPO」）」が、4月21日（火）、ついに待望の配信開始となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ASI0tP2Ys8E ]

「そよぎフラクタル」は、梶の声優活動20周年を機に2023年に発足。自身の声を元に開発された音声合成ソフト「梵（そよぎ）そよぎ」を軸に、AI技術とクリエイティブの新たな融合を模索してきました。背景にあるのは、AIの急速な普及に伴う「声の権利」の課題です。エンタメ業界が直面する現状に対し、梶は公式ソフトの展開を通じて「正しい音声AIの在り方」を提示することを目指しています。

「そよぎEXPO」は、2度のクラウドファンディングによるファンとの共創を経て実現しました。ステージでは、3Dモデル化された音声AIキャラクター「梵そよぎ」が歌って踊るパフォーマンスに加え、梶裕貴本人とのデュエットや、魂の震える朗読劇『ONE IN TWO』を披露。

さらに、公式HPで連載中の『梵そよぎ4コマまんが劇場』コーナーには、山下大輝、岡本信彦、寺島拓篤、下野紘（昼公演のみ）、浦和希という、現在の声優界を牽引する超豪華ゲスト陣が参戦しました。

ここでしか見られない渾身の「公開生アフレコ」や、息の合ったトークセッションを通じて放たれたのは、声優の魂が吹き込まれる「人間の熱量あるパフォーマンス」。さらに、豪華声優陣、さらに会場に訪れたファンと「梵そよぎ」によるAI即興トークなど、その熱狂と化学反応は、まさにプロジェクトが掲げる「新時代の共生」を体現するステージとなりました。

「AIの可能性。その向こう側にある、人間の可能性。」2026年3月8日、人間とAIが手を取り合った未来のエンターテインメントを、ぜひ配信でお楽しみください。

▪️ 梶裕貴コメント（「そよぎフラクタル」総合プロデューサー／株式会社FRACTAL 代表取締役社長CEO）

私が、私たち音声AIプロジェクトがやりたかったこと──

その答えが『そよぎEXPO』には詰まっています。

今できるすべてを形にしました。

"梵そよぎ"最初の集大成であり、原点。

想像が現実になった瞬間を、ぜひ受け取ってください。

＜配信概要＞

■ 配信情報

- 配信プラットフォーム： イープラス（eplus）- 販売URL：https://eplus.jp/soyogi-expo/※販売開始日時よりアクセス可能となります。

■ スケジュール

- 販売期間： 2026年4月16日（木） 10:00 ～- 配信開始（提供開始）： 2026年4月21日（火） 0:00 ～※アーカイブ視聴期間については【5月6日（水）迄】となります。

■ チケット料金

- 昼公演 または 夜公演（単独チケット）： 2,000円（税込）- 昼・夜公演 セット券（通し券）： 3,000円（税込）★セット券なら、両公演をよりお得にお楽しみいただけます。

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会社概要

社名：株式会社FRACTAL（読み：フラクタル／英名：FRACTAL Inc.）

本社所在地：東京都中央区

代表者：梶裕貴

創業日：2026年4月9日

事業内容：音声AI事業／声優マネジメント事業



本件に関するお問い合わせ：pr@fractal-voice.jp