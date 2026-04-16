AliExpress日本新店オープン記念｜大人気タブレット「POCKAM P11」が超低価格19,535円（税込）でデビュー

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DOOGEEは、グローバルECプラットフォーム「AliExpress（アリエクスプレス）」に日本向け公式ストア（DOOGEE Japanストア：https://ja.aliexpress.com/store/1105412153(https://ja.aliexpress.com/store/1105412153)）を新規オープンしました。新店舗開業を記念して、11インチHD大画面タブレット「POCKAM P11」を期間限定価格19,535円（税込）にて特別提供いたします。

POCKAM P11イメージ図

【新店オープン記念セール概要】

対象商品：POCKAM P11（プレミアムセット版）

商品URL：https://ja.aliexpress.com/item/1005011992670711.html(https://ja.aliexpress.com/item/1005011992670711.html)

通常参考価格：23,900円（税込）

オープン記念価格：19,535円（税込）

割引率：約18%OFF

販売期間：在庫がなくなり次第終了

販売チャネル：AliExpress（アリエクスプレス）

DOOGEE Japanストア（https://ja.aliexpress.com/store/1105412153(https://ja.aliexpress.com/store/1105412153)）

【POCKAM P11 主な製品ハイライト】

■11インチHD大画面＋90Hzリフレッシュレート

POCKAM P11は、11インチのIPSディスプレイを搭載。1280×800のHD解像度に加え、90Hzのリフレッシュレートに対応しており、動画視聴やWeb閲覧、SNSのスクロールがなめらかに楽しめます。画面占有率は83.2%、輝度は350cd/m²、コントラスト比1000:1を実現。16:10のアスペクト比は映画鑑賞にも最適です。

■最新Android 16＋Gemini AI搭載

最新のAndroid 16オペレーティングシステムを採用。Gemini AIに対応しており、AIを活用したスマートな操作が可能です。Google認定のGMS搭載タブレットなので、Google Playストアから安心してアプリをダウンロードできます。また、DRM L1にも対応しているため、Netflixなどの動画配信サービスを高画質で楽しめます。

■48GB拡張メモリ＋128GBストレージ

プロセッサにはUNISOC T7250（T615）オクタコアCPUを採用。8GB RAMに加え、最大40GBの拡張RAM機能により、実質48GBの大容量メモリとして動作します。ストレージは128GB ROM、さらに最大2TBのmicroSDカードに対応。アプリやデータ、写真をたっぷり保存できます。

■8,800mAh大バッテリー＆10Wフル充電

8,800mAhの大容量バッテリーを内蔵。長時間の動画再生やリモートワーク、在宅ワークのサブ機としても安心してご使用いただけます。OTGによる5W逆充電機能も備えており、スマートフォンなどの充電にも使えます。

■高品質カメラシステム

前面500万画素（広角83°、F/2.4）は顔認証に対応。背面1300万画素（AF、F/2.2、視野角79.5°）はHDR、夜景、QRコード読み取りなど多彩な機能を備え、ビデオ通話や書類撮影にも便利です。

■充実な機能

デュアルスピーカー（1217 BOX）を搭載。3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth 5.0、Wi-Fi 5（2.4/5GHz、802.11ac/a/b/g/n）に対応。1080P 60fpsの動画再生・エンコード（H.263/H.264/H.265/VP8/VP9）が可能です。Beidou、Galileo、Glonass、GPSの4システムに対応。オフラインマップを活用した外出先でのナビゲーションも快適に行えます。

【POCKAM P11 詳細スペック】

ディスプレイ：11インチ IPS、1280×800 HD、90Hz

OS：Android 16（Gemini AI対応）

CPU：UNISOC T7250（T615）オクタコア

GPU：Mali-G57

RAM：8GB＋最大40GB拡張

ROM：128GB（microSD最大2TB対応）

バッテリー：8,800mAh

充電：10W急速充電、Type-C

カメラ：前面5MP（広角83°）、背面13MP（AF）

通信：Wi-Fi 5（2.4/5GHz）、Bluetooth 5.0

ナビゲーション：Beidou、Galileo、Glonass、GPS

対応言語：48言語（日本語、英語、中国語簡体字/繁体字など）

カラー：ブラック、グレー、グリーン

【プレミアムセット同梱内容】

P11本体 ×1

Type-C USBケーブル ×1

充電器 ×1

カード取り出しピン ×1

パッケージボックス ×1

取扱説明書 ×1

保証カード ×1

Bluetoothキーボード ×1

Bluetoothマウス ×1

タッチペン ×1

レザー保護ケース ×1

有線イヤホン（3.5mm） ×1

ガラスフィルム ×1

※キーボード付きタブレット、マウス付きタブレット、ケース付きタブレット、タッチペン付属タブレットとしてすぐにご利用いただけます。

【AliExpress日本新店オープンの背景】

このたび、当社はAliExpress（アリエクスプレス）に日本公式ストアを開設いたしました。AliExpressは世界200以上の国と地域で利用されているグローバルECプラットフォームです。今回の新店オープンを記念し、日本のお客様に高コスパなタブレット製品をよりお求めやすい価格でご提供するため、主力製品であるPOCKAM P11を特別価格にて販売いたします。