『DMM GAMES』にて配信中のゲーム4タイトルがMVNOサービス「LinksMate（リンクスメイト）」のカウントフリーオプション対象コンテンツとして2026年4月16日（木）より追加！

株式会社LogicLinks

LinksMate公式サイト https://linksmate.jp/

株式会社LogicLinks（以下LogicLinks、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：春田 康一）は、MVNOサービス「LinksMate」において2026年4月16日（木）よりカウントフリーオプション対象コンテンツとして合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛）が提供するオンラインゲームプラットフォーム『DMM GAMES』にて配信中の「フルールデイズ」、「恋姫†大戦」、「テクロノス」、「ブラウザ三国志 天」を新たに追加することをお知らせいたします。

■新たにカウントフリーオプション対象となるコンテンツを追加

2026年4月16日（木）に新たにカウントフリーオプション対象となるゲームを追加いたしました。新規追加対象のコンテンツは以下の通りです。

『フルールデイズ』

＜配信元：EXNOA LLC＞

『恋姫†大戦』

＜配信元：EXNOA LLC＞

『テクロノス』

＜配信元：EXNOA LLC＞

『ブラウザ三国志 天』

＜配信元：マーベラス＞





※上記を含めた、全カウントフリーオプション対象コンテンツの一覧は以下URLにてご確認ください。

⇒https://linksmate.jp/about/countfree/





■「LinksMate」とは

「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF（※）になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。



■「カウントフリーオプション」とは

「カウントフリーオプション」は、対象のゲームやコンテンツ、SNSの通信量カウントが90%以上OFF（※）となるLinksMateが提供するオプションサービスです。

データ通信容量を節約することができ、外出先でのコンテンツダウンロードなども通信量を気にすることなく行うことができます。

また、データ通信容量がなくなり低速データ通信状態になった場合でもカウントフリーオプションをご利用されていれば、対象の通信は高速のままご利用いただけるため、対象外のコンテンツなどで通信容量を使い切った場合でも安心です。





※通信量はLinksMate独自の調査結果に基づき記載しております。コンテンツの内容やゲームアップデートにより通信量がカウントされる場合があります。予めご了承ください。





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(C)2026 EXNOA LLC

(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON

(C)2026 EXNOA LLC / テクロス

(C)Marvelous Inc.

(C)LogicLinks, Inc.

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●株式会社LogicLinks 概要

社名：株式会社LogicLinks

設立：2016年11月25日

資本金：1億2,260万円

代表者：代表取締役社長 春田康一

主な事業：インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業