楽天・Amazon出身のECプロがYouTubeチャンネル「キャプテン山本」を開設

株式会社スポルアップ

株式会社スポルアップ（本社：日本、代表：山本）は、楽天・Amazonでの実務経験を持つ代表・山本によるYouTubeチャンネル「キャプテン山本」を2026年4月1日（水）20時に公開いたしました。

本チャンネルでは、これまで9年間で230社以上のオンラインショップを支援してきた実績をもとに、インターネットで商品を販売したい事業者に向けて、実践的なノウハウをわかりやすく発信してまいります。

チャンネルURL：https://www.youtube.com/@cap-yamamoto

■ チャンネル開設の背景

キャプテン山本

近年、EC市場は拡大を続ける一方で、多くの事業者は「良い商品を持ちながらも、オンラインショップの設計や運用の不備により、本来得られるはずの機会を逃している」といった課題に直面しています。

株式会社スポルアップでは、これまで楽天・Amazonを中心に数多くの事業者の成長を支援してきました。

その中で培った“売れる仕組み”をより多くの事業者に届けるため、このたびYouTubeチャンネルの開設に至りました。

本チャンネルを通じて、より良い商品が正しく売れる環境を整え、消費者にとっても価値ある購買体験を広げていくことを目指します。

■ チャンネルの特徴

1．楽天・Amazonの実務経験に基づく「実践ノウハウ」

代表・山本は楽天およびAmazonでの実務経験を持ち、独立後は9年間で230社以上のEC事業を支援。

現場で培った再現性の高いノウハウをベースに、具体的かつ実践的な内容を発信します。

2．「理屈より伝わる」親しみやすいトークスタイル

難解な専門用語を極力排し、理屈に偏らない分かりやすい解説を重視。

現場のリアルや“ぶっちゃけ”も交えながら、実務に直結する情報を届けます。

3．実在ショップを教材にした分析コンテンツ

解説動画では、実際の楽天市場ページを題材に、売れるショップに共通する「仕掛け」を分析。

机上の理論ではなく、実在する成功事例をもとにした実践的な学びを提供します。

■ 配信概要

■ 主な実績

- チャンネル名：キャプテン山本- 公開日：2026年4月1日（水）- URL：https://www.youtube.com/@cap-yamamoto- 配信頻度：週２～3回予定- 主な内容：売れるオンラインショップの仕組み分析、実践ノウハウ解説 ほか

株式会社スポルアップは、これまで9年間で230社以上のEC事業者を支援してまいりました。

■ 今後の展開

＜実績例＞- 楽天店舗初出店構築：15社以上- 新潟県 米菓メーカー：月商20万円 → 10ヶ月で月商250万円突破- 宮城県 メーカー：月商800万円 → 1年で月商2,000万円突破- 愛知県 美容系：月商5万円 → 1年で月商150万円突破- 静岡県 安全衛生：Amazon初出店後4ヶ月で月商100万円突破

目標はチャンネル登録者数10万人（銀の盾）の達成です。

今後は事業者との公式コラボ企画やイベント開催などを通じて、オンラインショップの成功事例を広げていきます。

■ 代表者コメント

オンラインショップで勝つための本質を、キャプテン山本が全力投球でお届けします。

楽天・Amazon出身、9年間で230社以上を支援して磨いた実践ノウハウを熱く発信。

さあ、次はあなたが打席に立つ番です。

一緒にオンラインショップで勝ち抜く方程式を学びましょう。

■ 会社概要

キャプテン山本

会社名：株式会社スポルアップ（Spollup Inc.）

事業内容：EC支援、DX支援 ほか

コーポレートURL：https://spollup.jp/

株式会社スポルアップは、全国の専門家による柔軟なネットワーク体制「シン・チーム」を構築し、クライアントの自走を促す伴走支援を提供しています。

単なる業務代行にとどまらず、組織全体のスキル向上と持続的な成長を支援することを特徴としています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社スポルアップ

担当：加藤

Email：admin@spollup.jp

URL：https://spollup.jp/contact/