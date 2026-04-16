【JPIセミナー】東レ（株）「“Vision2030” に基づく水処理膜事業の成長戦略と新たな事業機会」5月11日(月)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、東レ株式会社 上席執行役員 水処理・環境事業本部長 下山 哲之 氏を招聘し、「Vision2030」に基づく水処理膜事業の成長戦略と新たな事業機会について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17742(https://www.jpi.co.jp/seminar/17742?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

最先端水処理膜 海水淡水化、廃水再利用 水・環境問題と水処理膜の貢献

東レ（株）「Vision2030」に基づく水処理膜事業の成長戦略と新たな事業機会

〔開催日時〕

2026年05月11日(月) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

東レ株式会社

上席執行役員

水処理・環境事業本部長

下山 哲之 氏

〔講義概要〕

東レは１９６０年代より膜技術の開発に取り組んできたパイオニアであり、主力のＲＯにおいては、海水淡水化用途・廃水再利用・半導体製造用超純水用途でグローバルでのプレゼンスを誇ります。

膜メーカーとして唯一、ＲＯ(逆浸透)・ＵＦ(限外ろ過)など全ての膜製品を自社で開発しており、水源と用途に応じた最適な水処理ソリューションを提案できることが強みです。地球温暖化、渇水、人口増、環境汚染が進む中で、膜技術で貢献が出来ればと考えております。

〔講義項目〕

1. 東レ水処理事業概要

(1) 東レGの中での位置づけ

(2) 東レ水処理事業の市場での位置づけ

2. 事業環境認識

(1) 水処理事業を取り巻く環境

(2) 海水淡水化

(3) 下廃水再利用

(4) 半導体製造用超純水

(5) 農業用途など

3. 東レ水処理Vision2030

(1) 技術サービスとｿﾘｭｰｼｮﾝによる貢献

(2) Membrane+による新たな拡大

(3) 環境問題への対応。PFAS

(4) 循環経済への対応

4. 2030年に向けて

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,630円（税込）

2名以降：32,630円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17742(https://www.jpi.co.jp/seminar/17742?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。