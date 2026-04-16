オートバイの機動力を生かした災害支援の実現へ。災害バイク支援隊発足式を開催

一般社団法人日本ライダーズフォーラム

一般社団法人日本ライダーズフォーラム（以下、JRF / 本社：東京・渋谷区、代表／風間深志）は、2026年4月29日（水・祝）海の森水上競技場 東イベント広場にて災害バイク支援隊「ロッキークラブ」発足式を開催します。災害支援時に必要とするスキルを一般のライダーが習得できる独自のトレーニングカリキュラム「ロッキークラブ」の概要発表、ならびに今年で7年目を迎える社会貢献型ツーリングラリー「にっぽん応援ツーリング2026」の開幕を宣言します。

詳細を見る :https://sstr.jp/news/info_sstr2026_0417/

二輪車の機動力を生かした災害対策へ、災害バイク支援隊「ロッキークラブ」の意義

災害バイク支援隊「ロッキークラブ」のロゴマーク

自然災害大国である日本において、発災直後の道路寸断や渋滞は救援活動の大きな壁となります。JRFは、悪路走破性に優れるバイクの特性を活かし、被災地での迅速な情報収集、物資搬送、声掛け支援を担えるよう、災害支援時に必要とするスキルを一般のライダーが習得できる独自のトレーニングカリキュラム「ロッキークラブ」を開始。オートバイライダーが社会の一翼を担う「二輪が役立つ社会」の具体化を目指します。

豪華ゲストの来場と共に、災害支援特化バイクと「社会貢献」のルーツを辿るバイクを展示

鈴木忠男氏福山理子氏

当日は、二輪業界のレジェンドSP忠男創業者の鈴木忠男氏、マルチタレントの福山理子氏をゲストに迎え、バイクを通じた社会貢献の可能性を広く発信します。

CT125ハンターカブマジェスティ（ヤマハ）

また会場では、災害支援に特化してカスタマイズされた「CT125ハンターカブ」を展示。さらに、風間深志がユーラシア大陸横断で使用した「マジェスティ（ヤマハ）」も特別公開します。この車両は、風間がWHOの「運動器の10年」親善大使として、事故の後遺症を抱えながらも「体が自由に動くことの幸せ」を伝えるべく各国を巡った遠征で使用されたものです。この一台に込められた「オートバイを通じた社会貢献」の精神は、「にっぽん応援ツーリング」の理念へと深く受け継がれています。

半年にわたる旅の幕開け、「にっぽん応援ツーリング2026」キックオフ

今回同時開催される「にっぽん応援ツーリング2026 キックオフミーティング」は、2020年の開始から今年で7年目を迎えるツーリングラリー「にっぽん応援ツーリング」の開幕を告げるイベントです。本ラリーは、ライダーが全国の「観光応援スポット」を巡り、SNSでの発信や地域消費を行うことで、被災地復興や過疎地域の活性化を後押しする社会貢献型のオートバイイベントです。

地域社会と連携した「お菓子の寄付」と美化活動

昨年のボランティア活動の様子昨年の清掃活動の様子

本イベントでは、江東区社会福祉協議会の協力のもと、参加ライダーが地元の名産菓子を持ち寄り、子ども食堂等へ届ける「寄付プログラム」も実施。また、会場周辺を美しくする清掃活動も行います。単なる走行イベントに留まらない、ライダーの善意を形にするプラットフォームとしての役割を果たします。

詳細を見る :https://www.round4poles.com/post/info-nippon20260417-2

【イベント概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160440/table/49_1_267ffccf942ecf25eb953500e90a16c4.jpg?v=202604160451 ]【駐車場に関するご注意】

会場内の無料バイク駐車場は、一般来場者様向けのため、本イベント参加者は使用できません。

必ず指定の駐車場所（1台500円・税込） をご利用ください。

※現金のみ、イベント参加者には入場用リストバンドを配布します。会場入場時にご着用頂きます。

本イベントの取材に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本ライダーズフォーラム（JRF）

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-21-2 長谷部第2ビル９F

TEL：03-3447-8522

E-MAIL: office@kazamaoffice.co.jp

HP：https://www.round4poles.com/

団体概要：

日本の社会においてバイク及びライダーの社会的価値を高めるため、より良い二輪文化の実現を目指し2003年に設立されました。

すべてのライダーが社会の一員として評価され、受け入れられるための社会的環境改善に努めるとともに、バイクの機動力を活かした被災地支援や地域振興といった社会貢献活動に取り組んでいます。

代表的なイベントとして、地域振興と二輪文化の浸透を牽引する日本最大級のツーリングラリー「SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー）」をはじめ、社会貢献型イベント「にっぽん応援ツーリング」、女性ライダーが主役のツーリングラリー「マザーレイク・ラリー」などを主催。バイクライフを通じて「走る喜び」を「社会の喜び」へと昇華させる多彩なモーターサイクルイベントを展開しています。