六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア） フォレストアドベンチャー・神戸六甲山 フォレストアドベンチャー初！ すべての体験者にフルボディハーネスを導入

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区、社長：妹尾昭孝）が運営するフォレストアドベンチャー・神戸六甲山では、より安全で安心してご利用いただける施設運営を目指し、2026年4月20日（月）より、ハーネスの仕様を変更しフルボディハーネスを導入いたします。本施設では、従来使用しておりました腰部を中心に支える「シットハーネス」から、上半身までしっかりと身体を支える「フルボディハーネス」へ、切り替えを行い安全面の強化を行います。これによりフォレストアドベンチャーとして初めてすべての体験者にフルボディハーネスを導入となりました。フルボディハーネスは身体全体を包み込む構造となっており、よりホールド感が高まり、安心性・安全性を確保できる仕様です。これにより、ご体験者の方にはこれまで以上に安心して快適に空中アスレチックをお楽しみいただけます。

フォレストアドベンチャー神戸六甲山 コース紹介

1．キャノピーコース

全6サイト、合計37ものアクティビティが待ち受ける、ボリューム満点のコースです。高さは地上最大15m。

森の中に設置されたプラットフォームを巡り樹上を移動していきます。初めての方やご家族連れでも、非日常的な体験を安心してお楽しみいただけます。

2．ロングジップスライド

往路約201m、復路約256mの距離を誇る、開放感のあるジップスライドです。六甲山の自然を感じながら森の上空を滑空します。

往復で異なる景色を楽しみながら、空中を移動する爽快感を体験いただけます。

≪六甲山アスレチックパークGREENIA営業概要≫

■施設名 六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）

■所在地 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

■営業期間 2026年3月20日（金）～11月15日（日） ※冬季は六甲山スノーパークとして営業

■営業時間 10：00～17：00 ※16：30 最終受付

■休場日 木曜日

■利用料金

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/0c68ddb946a63dd98635ae16c6676b839d3ec7fa.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1