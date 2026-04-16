女性に寄り添うfuwari、4周年。感謝を込めて全商品30％OFFの5日間限定セールを開催

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開するフェムケアブランド「fuwari」は、おかげさまでブランド誕生から4周年を迎えます。

これまでfuwariを手に取ってくださったすべての皆さまへ、心からの感謝を込めて、2026年4月16日（木）から4月20日（月）までの5日間限定で、全商品30％OFFセールを開催いたします。

本キャンペーンは、楽天市場・Amazon・自社公式サイトにて実施し、それぞれの販売チャネルにて専用クーポンコードをご利用いただくことで、特別価格でご購入いただけます。

キャンペーン概要

これまでfuwariを手に取ってくださった皆さまへ、感謝の気持ちを込めて。

4周年を記念し、5日間限定の特別なキャンペーンをお届けします。

期間：2026年4月16日（木）21:00～4月20日（月）23:59

内容：fuwari 全商品30％OFF

対象チャネル：楽天市場、Amazon、自社公式サイト

備考：各チャネルごとに異なるクーポンコードをLINEのお友達に配布。

クーポンコードは、fuwari公式LINE（https://lin.ee/yXKP8R2(https://lin.ee/Ws88EvY)）にてご案内しております。

フェムケアブランド「fuwari」誕生の背景

株式会社ウェルファーマは、「医学的・科学的エビデンスに基づき、本当にお客様に役立つ製品を提供する」という想いのもと創業しました。

女性のQOL向上を目指した製品開発を進める中で、PMSや更年期、カンジダ、性交時の不快感など、女性特有の身体の悩みに関する多くの声が寄せられてきました。

こうした課題に向き合い、「安心して使えるデリケートゾーンケア製品を届けたい」という想いから、女性開発スタッフを中心に、医師や専門家と意見交換を重ね、2022年にフェムケアブランド「fuwari」を立ち上げました。

fuwariについて

fuwariは「からだ こころ ふわり」をコンセプトに、エビデンスや植物のチカラ、専門医の知見を取り入れながら、女性の悩みに寄り添うものづくりを行うフェムケアブランドです。

年齢とともに変化する身体や心に寄り添い、日常の中で無理なく取り入れられるセルフケアを提案しています。そうした小さな積み重ねが、心と体のバランスを整え、日々の心地よさにつながると考えています。

女性がいつまでも、 からだもこころも “ふわり” と軽やかに 過ごせるように。

ライフステージの変化の中でも、自分をいたわる選択肢を届けていきます。

公式HP：https://fuwari-care.jp/(https://wellpharma.co.jp/brand/fuwari/)

ブランドメッセージ

これまでも、これからも。

改めて、いつもありがとうございます。

皆さまの声に耳を傾けながら、「からだ こころ ふわり」のために。

fuwariはこれからも、女性に寄り添う存在であり続けます。

株式会社ウェルファーマについて

ウェルファーマは、「エビデンスベースドのウェルネスケアを通じて、人々の心身の不調を解消し、生涯QOLを最大化する」を理念に掲げ、医療機関取扱いブランドからペットケアまで、心と身体のウェルビーイングを支えるプロダクトを開発しています。

会社名：株式会社ウェルファーマ

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 福田一生

事業内容：健康食品・化粧品・ペットケア商品の企画、製造、販売

公式サイト：https://wellpharma.co.jp/







