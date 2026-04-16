“長く生きるもの”という名の美しさAAYUSHI for SALON、初の別注コレクション誕生
株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する「SALON adam et rope'（サロン アダム エ ロペ）」は、インドの伝統技術を背景に持つブランド「AAYUSHI（アユーシ）」と初のコラボレーション「AAYUSHI for SALON（アユーシ フォー サロン）」を2026年4月24日（金）より発売いたします。本アイテムは、ジュン公式オンラインショッピングストア「J‘aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて予約受付中です。
「AAYUSHI」は、ヒンディー語で「長く生きるもの」を意味し、丁寧な手仕事とともに受け継がれてきたクラフトマンシップを大切にするブランドです。そのナチュラルで軽やかな着心地と、繊細なディテールワークに共鳴し、今回の別注が実現しました。
本コレクションでは、ブランドらしい贅沢なフリルやギャザーの表情を活かしながら、SALON adam et rope'の今季のムードに寄り添う、ごく淡いベージュとブラウンの２色でカラー別注しました。
やわらかなトーンが、エフォートレスで洗練された印象を引き立てます。
ラインアップは、ボリューム感のあるフレアシルエットが印象的なハーフスリーブワンピースと、ショート丈のペプラムラッフルＴシャツの２型。
どちらも、春夏に心地よく着られる軽やかさと、スタイリングにさりげない華やかさを添える一着です。
初となるコラボレーションを通して、日常に寄り添いながらも、どこか特別感のある装いを提案します。
「AAYUSHI for SALON（アユーシ フォー サロン）」
【発売日】
2026年4月24日（金）～
ペプラムラッフルTシャツ
price : \23,100（tax in）
color : ivory,brown
ボリュームフレアハーフスリーブワンピース
price : \31,900（tax in）
color : ivory,brown
【取り扱い店舗】
「SALON adam et rope'」NEWoMan新宿店、アトレ吉祥寺店、天王寺MIO店、CoCoLo新潟店、香林坊大和店、アトレ恵比寿店、NEWoMan高輪店、福岡店※4月25日(土)～発売
「J‘aDoRe JUN ONLINE」
商品ページ：https://www.junonline.jp/product/?q=AAYUSHI%20for%20SALON
「SALON adam et rope'」公式HP：https://salon.adametrope.com/
「SALON adam et rope'」公式Instagram：https: //www.instagram.com/salonadametrope/(https://www.instagram.com/salonadametrope/)