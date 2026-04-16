Genki GDC、宇都宮市へ6,000万円を寄附　― 子ども環境の整備・新アリーナ構想など4事業を支援 ―

株式会社Genki Global Dining Concepts

レストランチェーンの運営を手がける株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表取締役 社長執行役員 藤尾益造、以下「当社」）は、企業版ふるさと納税の枠組みを活用し、宇都宮市へ6,000万円の寄附をいたしました。

本支援は、子どもの遊び場環境や学習環境の整備を通じて、子どもたちの未来を支える持続可能な取り組みです。同時に、地域と企業が連携し、新たな価値を共創する地域共生型の活動でもあります。さらに、当社発祥の地への還元という意義も有しており、地域貢献の姿勢を可視化し、ブランド価値の向上にも寄与します。

※ 4月14日、「 宇都宮市 企業版ふるさと納税 」感謝状贈呈式の様子

（右から）

宇都宮市 市長 佐藤栄一氏

株式会社Genki Global Dining Concepts 代表取締役 社長執行役員 藤尾益造

株式会社足利銀行 頭取 清水和幸氏

■寄附の概要

宇都宮市における以下の活動について、合計6,000万円の寄附を実施

(1)交通の未来都市の実現 アークタウン宇都宮 2,000万円

(2)健康・福祉の未来都市の実現 宮っこの居場所 1,000万円

(3)育英事業の支援 （奨学金支援等） 1,000万円

(4)宇都宮ブレックスの新アリーナ基本構想・計画策定支援プロジェクト 2,000万円

■寄附の目的と背景

当社は、発祥の地である宇都宮市への感謝と地域社会への責任を踏まえ、同市の持続的な発展に資する取り組みを支援することを目的として、本件を実施いたしました。特に、次世代を担う子どもたちの健全な成長環境の整備は、地域の将来基盤の強化に不可欠であるとの認識のもと、本支援に至っております。

■今後の展望

今後も当社は、地域社会との連携を一層強化し、継続的かつ計画的な社会貢献活動を推進してまいります。地域課題の解決に資する取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

※ 4月14日、「 宇都宮市 企業版ふるさと納税 」感謝状贈呈式の様子

（右から）

株式会社栃木ブレックス 代表取締役社長 藤本光正氏

株式会社Genki Global Dining Concepts 代表取締役 社長執行役員 藤尾益造

会社概要

会社名 ：株式会社Genki Global Dining Concepts

（東証スタンダード 証券コード：9828）

所在地 ：東京都台東区上野3丁目24番6号

上野フロンティアタワー19階

創業 ：1968年12月12日

会社設立 ：1979年 7月26日

代表者 ：代表取締役社長執行役員 藤尾 益造

事業内容 ：レストランチェーンの経営

会社HP ：https://www.genki-gdc.co.jp

企業理念 ：私たちは、まごころ込めた一皿で、豊かで楽しい時間

（ひととき）を提供し、世界中を“元気”にします