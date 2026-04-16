恋愛ドラマ仕立ての新感覚デート番組『恋街百景』好評につき第２弾決定!!

TELASA株式会社’（C)テレビ朝日

『恋街百景(こいまちひゃっけい)』

【配信オリジナル： 動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」】

2026年４月23日（木） ひる12：00～《完全版》＆《ビハインド》を先行独占配信

＜配信・放送概要＞

【地上波放送： テレビ朝日】

2026年４月30日（木） 深夜１：27～１：57 放送（※一部地域を除く）

配信URL： https://www.telasa.jp/series/16237(https://www.telasa.jp/series/16237)

《恋愛ドラマ》と《街の最新デート情報》が融合！ 人気男性アイドルを主演ゲストに迎え、推しとのデートをドラマ仕立てで描く新感覚のデート情報バラエティ番組『恋街百景（こいまちひゃっけい）』。昨年12月にテレビ朝日および動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」で誕生した本番組では、毎回ひとつの街をフィーチャー。もしも大好きなアイドルとデートができたら…。推しが別の世界線では、あなたの先輩だったら…？――どこまでも妄想が尽きない夢のデートを、推しの横顔を至近距離で独り占めしながら、たっぷり疑似体験できる《至福のひととき》をお届けし、好評を博しました。

そんな『恋街百景』がこの春、待望の第２弾を公開することが決定しました！ ４月23日（木）ひる12：00からは、最後の告白シーンまですべて網羅した《完全版》と、撮影の裏側をぎゅっと詰め込んだ《ビハインド》を、「TELASA（テラサ）」にて独占配信。さらに翌週の４月30日（木）深夜１：25からはテレビ朝日にて、告白直前までの様子を特別に地上波放送します。

小生意気だけど憎めない…田中笑太郎（DXTEEN）が意中の年上女子を翻弄！

《ビハインド》ではアルパカの唾吐きにビクッ!? ここでしか見られない素顔も満載

（C)テレビ朝日

最新作で主演を務めるのは、田中笑太郎（DXTEEN）。1年以上におよぶ韓国トレーニングを経てデビューを果たしたDXTEENは、確かな実力とフレッシュな魅力を兼ね備えた、今注目のグローバルボーイズグループ。その最年少メンバーである田中は、日々磨きがかかるパフォーマンス力に加え、チャームポイントの《ニコニコ笑顔》で、ファンを魅了して続けています。

昨年、齊藤京子＆水野美紀のＷ主演ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』にもサプライズでゲスト出演し、その演技力に称賛の声が集まった田中。そんな彼が『恋街百景』では、動物園と遊園地が融合した鉄板デートスポット「東武動物公園」（埼玉県）で、密かに想いを寄せる年上女子を翻弄!? 小生意気で図々しいけれど…無邪気すぎて、どうにも憎めない！ 《まさかのフェイント告白》も繰り出し、キュンキュンさせまくる《生意気ワンコ系・年下男子》を熱演します。

ホワイトタイガーにレッサーパンダ、アルパカ…動物たちに夢中になったかと思えば、ジェットコースターで絶叫したり…。くるくると変わる田中の表情を、特等席で楽しめる本編。一方、《ビハインド》ではアルパカの容赦ない唾吐きに戦々恐々!? さらに、《失敗しないデートプランの立て方》も披露してくれることに！ ここでしか見られない田中の素顔が満載の《ビハインド》。本編共々、必見です。

「ぜひ彼女目線で見てほしい」 田中が《自然体＆新しい自分》をのびのびと体現

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「ずっと『演技のお仕事をやりたい』と思っていたので、出演が決まった時はすごくうれしかったです」と、声を弾ませながら撮影に臨んだ田中。「最初は少し緊張しました」と打ち明ける彼ですが、持ち前の社交性で現場にもすぐさま馴染むことに！ 「お昼ご飯をいっぱい食べたりしているうちに緊張がほぐれました（笑）」と、劇中さながらの無邪気さものぞかせ、現場を和ませてくれました。

一方、念願の演技でものびのびと全力投球。「自然体の僕や、《新しい田中笑太郎》も見られると思います！」と手応えをにじませ、「中でもジェットコースターのシーンは、かなり素に近いと思うので、注目してほしいです（笑）」とアピール。「ぜひ彼女目線で見てほしいです。恋人気分を味わいながら、キュンキュンして見ていただけると、うれしいです」と目を輝かせる田中との極上デートを、心ゆくまでご堪能ください。

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田中笑太郎（DXTEEN） コメント

ずっと「演技のお仕事をやりたい」と思っていたので、出演が決まった時はすごくうれしかったです。実は撮影に向けて、DXTEENメンバーの福田歩汰くんが台本の読み合わせに付き合ってくれたんです。撮影当日も「今日頑張ってね」と言ってくれたので、より一層奮起してロケに挑みました。

演技は久しぶりだったので、最初は少し緊張しましたが、お昼ご飯をいっぱい食べたりしているうちに緊張がほぐれました（笑）。動物園に来るのも久しぶり！ 動物と触れ合えて、すごく楽しかったです。自分が実際にデートをするなら、今日みたいなプランがいいですね。あと、車の免許も持っているので、僕の運転でドライブするのもいいかな。妄想はふくらむ一方です！

今回は、自然体の僕として演じられているかなと思います。中でもジェットコースターのシーンは、かなり素に近いと思うので、注目してほしいです（笑）。その一方で、いつもプライベートで選びがちな全身真っ黒のファッションとは違い、今回は年下彼氏っぽいコーディネート。《新しい田中笑太郎》も見られると思います！ NICO（※DXTEENのファンネーム）のみんなには、ぜひ彼女目線で見てほしいです。恋人気分を味わいながら、キュンキュンして見ていただけると、うれしいです。

＜『恋街百景』 配信・放送概要＞

TELASA配信： 2026年４月23日（木） ひる12：00～《完全版》＆《ビハインド》を独占配信

地上波放送： 2026年４月30日（木） 深夜１：27～１：57 テレビ朝日地上波放送（※一部地域を除く）

配信URL： https://www.telasa.jp/series/16237(https://www.telasa.jp/series/16237)

＜「TELASA（テラサ）」とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけでなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は990円（税込）

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】

https://navi.telasa.jp/

【配信コンテンツ紹介】

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