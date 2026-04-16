CREOK、トランスコスモス株式会社と戦略的協業

株式会社ＣＲＥＯＫ

株式会社CREOK（本社：東京都、代表取締役CEO：桜井吉男、以下 CREOK）は、EC運営支援およびデジタルマーケティングサービスをグローバルに展開するトランスコスモス株式会社（以下 トランスコスモス）と、TikTok Shopを起点とした次世代コマースモデルの構築に向けた戦略的協業を開始したことをお知らせいたします。

本協業では、CREOKが持つTikTok Shopにおけるコンテンツコマース運営ノウハウと、トランスコスモスが持つECチャネル横断の運営基盤およびデジタルマーケティング支援体制を融合し、企業のEC売上拡大を包括的に支援する新しいコマースモデルの構築を目指します。



■ 背景

「検索EC」から「コンテンツEC」への転換

これまでEC市場は、Amazonや楽天市場などのECモールを中心とした「検索型EC」が主流でした。

しかし近年、ショート動画やライブ配信を起点とした購買行動が世界的に拡大し、TikTok Shopを中心とする「コンテンツコマース」が新しい販売モデルとして急速に成長しています。

このモデルでは、ユーザーは検索ではなくコンテンツを通じて商品を発見し、そのまま購入に至ります。

そのため企業には

・ショート動画制作

・ライブコマース運営

・クリエイター連携

・コンテンツ分析

といった、従来のECとは異なる新しい運営能力が求められています。



■ 協業の目的

コンテンツコマース × EC運営基盤

CREOKはこれまで、自社アカウント運営を通じてTikTok Shopにおけるコンテンツコマースの売上創出モデルを実践してきました。

商品調達、ショート動画制作、ライブ配信、広告運用を統合した運営により、TikTok Shopにおける実戦的な販売ノウハウを蓄積しています。

一方トランスコスモスは、

・Amazon

・楽天市場

・自社EC（Shopifyなど）

を含むECチャネル横断の運営支援を提供し、デジタルマーケティング、受注処理、物流、カスタマーサポートなどを含めたEC運営基盤を構築してきました。

今回の協業により、

コンテンツコマースの売上創出力

×

ECチャネル全体の運営基盤

を融合し、企業のEC成長を支援します。



■ 協業内容

本協業では、企業のTikTok Shop活用を中心に、以下の支援を提供します。

・TikTok Shop戦略設計

・ショート動画制作

・ライブコマース運営

・クリエイター活用

・広告運用

・ECチャネル連携

・受注 / 物流 / CS運営

TikTok Shopで創出された売上をAmazonや楽天市場、自社ECへ波及させることで、企業のECチャネルポートフォリオ全体の売上拡大を支援します。



■ CREOK LAB

CREOKは2025年9月、東京にTikTok Shop特化拠点

「CREOK LAB」

を開設しました。

CREOK LABでは

・ショート動画制作

・ライブ配信

・コンテンツ検証

・データ分析

を一体化した運営体制を構築し、TikTok Shopにおける売上創出モデルを体系化しています。

本協業では、このCREOK LABを活用しながら、企業のTikTok Shop運営を支援していきます。



■ 今後の展望

CREOKとトランスコスモスは、本協業を通じてTikTok Shopを起点とした新しいコマースモデルを確立し、日本企業のEC事業成長を支援していきます。

両社は今後もソーシャルコマース領域におけるノウハウを共同で蓄積し、企業のデジタルコマース戦略の高度化に貢献していきます。



■ 株式会社CREOK

株式会社CREOK

CREOKはTikTok Shopを中心としたコンテンツコマース事業を展開しています。

2025年には日本初・最大級規模（約1000m²）のTikTok Shop特化拠点「CREOK LAB」を東京に開設し、コンテンツ制作・ライブ配信・運営支援を統合したコマーススタジオを運営しています。

ショート動画、ライブコマース、クリエイターエコノミーを組み合わせた販売モデルを構築し、自社事業および企業向け支援事業を展開しています。



【基本情報】

会社名

株式会社 CREOK（クレオク）

所在地

東京都江東区毛利 2-9-20 4F

代表者

代表取締役 CEO 桜井 吉男

資本金

1億円（資本準備金含む）

事業内容

TikTok Shop運営支援／ライブコマーススタジオ運営／クリエイター育成／配信マーケティング支援

認定資格

TikTok Shop 認定パートナー（TSP／TAP／CAP）

公式サイト

https://creok.co.jp(https://creok.co.jp)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 CREOK（クレオク）

E-mail：info@creok.co.jp