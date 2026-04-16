チエル、鎌倉女子大学と「包括連携に関する協定」を締結

チエル株式会社

学校教育におけるICT利活用を支援するチエル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：川居 睦、以下チエル）は、2026年４月９日（木）、学校法人鎌倉女子大学（理事長：福井 一光、以下鎌倉女子大学）と「教育DXによる未来の教室づくりに関する連携」を目的とした包括連携協定 （以下本協定）を締結し、同日、鎌倉女子大学 大船キャンパスにて締結式を執り行いました。

1. 協定締結の背景と目的

鎌倉女子大学は、2026年４月に「教育メディアクリエーション学環」を開設したほか、併設する中等部・高等部においては、男女共学化に伴い、校名を「鎌倉国際文理中学校・高等学校」と変更しました。さらに、2029年４月には、大学及び短期大学部において「鎌倉大学」（仮称）への名称変更を予定しており、時代を先取りした力強い変革の時期を迎えています。

チエルは、同大学の新学環における連携協力企業として支援を開始しておりましたが、学校法人の全学的な教育DXを推進したいという鎌倉女子大学の熱意に深く感銘を受け、今回の包括連携協定の締結に至りました。本協定は、両者が相互の資源及び知見を活用し、教育DXの推進、学習環境の充実及び人材育成に関する取組を推進することにより、教育の発展及び社会への貢献に寄与することを目的としています。

2. 連携・協力事項の概要

本協定では、以下の事項について連携・協力してまいります。

チエルが有するICTに関する知見及び製品・サービス等を活用した教育・学習環境の整備及び

教育DXの推進に関すること

2. 教育分野におけるICT活用に関する研究、実証及び教育活動に関すること

3. 学生のキャリア形成支援（インターンシップ、企業見学等）に関すること

4. 教育DXに関する成果の共有及び情報発信に関すること

3. 締結式の様子

2026年４月９日に鎌倉女子大学 大船キャンパス にて行われた締結式には、学校法人鎌倉女子大学の福井 一光 理事長と、チエル株式会社の川居 睦 代表取締役らが出席し、協定書に調印を行いました。

福井理事長からは、「４月から大学において『教育メディアクリエーション学環』がスタートした。本学環は、教育・ICT・メディア表現を融合した実践的な学びを通して、これからの学びのあり方をデザインできる人材の育成を目指している。また同時期に、併設する中等部・高等部において男女共学化を行い、国際教養と総合文理のコースを設けて英語教育に力を入れている。これからも特徴ある教育を推進していきたい」とのお話があり、今回の協定を通じて、チエルの技術を活かしながら人材育成、教育環境の整備や実証を通じた取組への期待をいただきました。

一方、チエル代表の川居からは、「本協定に基づき、教員の皆様が日々の教育活動の中で直面されている課題などを伺いながら、チエルのリソースを最大限に活用し、英語教育分野やネットワーク分野等における課題解決支援を行うとともに、チエルでのインターンシップ等を通じた人材育成にも貢献していきたい」と話し、終始和やかな雰囲気のうちに終了いたしました。

4. 今後の展望

本協定に基づく実証の一つとして、鎌倉国際文理中学校・高等学校において、教育環境の高度化に資するネットワーク環境の安定性及び安全性の向上に向けた取組（負荷検証及び死活監視）を進めます。具体的には、ネットワークの負荷状況や稼働状況を把握・分析し、安定したICT環境の整備を図ることで、教育活動が円滑に進むよう支援するとともに、現場の先生方の利便性向上を目指します。

今後は、学校法人鎌倉女子大学の全学的な教育DXの推進に関しての幅広い取組の提案を通じて、先生が子どもたちと向き合う時間を確保するための課題の解決、各種基盤の適切な整備など、真の教育DXと未来の教室づくりに貢献してまいります。

【チエル株式会社について】

チエル株式会社は、「私たちチエルは、子供たちの未来のために世界中の先生の授業をICTで支えます」を企業理念に掲げ、1997年に設立された教育市場に特化した ICT 専業メーカーです。シェアNo.1のフルデジタルCALLシステムをはじめ、BYOD対応授業支援システムやクラウド型教材配信サービスなど、学校教育現場のニーズに即した製品の開発・提供を行っています。



会社名：チエル株式会社（証券コード：東証スタンダード 3933）

代表者：代表取締役 川居 睦

所在地：東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー22F

設立：1997年10月1日

資本金：3.36億円

事業内容：教育ICT事業

公式ウェブサイト：https://www.chieru.co.jp

【取材に関するお問合せ先】

チエル株式会社 コーポレートマーケティング室（広報担当） E-mail：tm-pr@chieru.co.jp

※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。