新NISA3年目、積立設定を見直しながら「億り人」を目指す！ 大人気マネー系YouTuber・ガーコ氏が贈る、待望の最新刊『新NISA投資のアップデート 毎月10万円受け取りながら億り人になる』

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、マネー系YouTuber・ガーコ氏による最新刊『新NISA投資のアップデート 毎月10万円受け取りながら億り人になる』を2026年4月16日（木）より発売開始します。投資を「人生を支える道具」へとアップデートさせる、全世代必読のバイブルです。

新NISA開始から3年目。積立設定を終えた投資家たちが次に抱くのは、「資産1億円＝億り人」への最適ルートです。本書では、これまでの「ただ貯めるだけ」の投資から、自由な生活を謳歌しながら資産をキープし続ける「新時代の億り人戦略」を提唱します。

また、「新NISA」が軌道に乗ったいまだからこそ生じる「暴落への恐怖」や「出口戦略」といった悩みにもフォーカス。相場の波に左右されない、自分軸の投資判断を身につけるヒントも紹介します。

さらに、2027年導入が検討されている「こどもNISA」を含む最新の制度改正案も「最速」解説していきます。

著者のガーコ氏は、投資の成功は「明日の株価を当てること」ではなく、「市場に居続けられる仕組みを持つこと」にあると提唱。YouTubeでの視聴者との対話を通じて見えてきた、投資家が陥りやすい「13の落とし穴」も収録。あなたの投資をより良くアップデートする一冊です。

中面紹介

目次

第1章 【検証】月10万円取り崩しながら「億り人」になり得るのか？

第2章 新NISA3年目の真実 0歳から始めれば3.5億円？ 制度の「進化」を正しく掴む

第3章 3年目の疑問「このままS＆P500やオルカンでいいの？」コアサテライト戦略を賢く使う！

第4章 年代別・資産別・貯金額別ロードマップ＆新NISA子どもの教育費ロードマップ

第5章 新NISA・iDeCo・旧NISA・特定口座出口戦略完全ガイド！

第6章 インフレ・為替・米国株と全世界株・社会保険の変化を解説！

第7章 新NISA3年目の今こそ見直したい！ 失敗しないための13の落とし穴と回避策

特典情報

■Amazon.co.jp 限定版

【期間限定】お役立ちPDF付き（購入後メールでデータ特典送信）

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※本プロモーションは、Amazon.co.jpにおいて2026年5月20日（水）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※ダウンロード特典「【期間限定】お役立ちPDF付き」は、商品発送時に別途送信されるメールに記載のURLよりダウンロードいただけます。

書籍情報

書名：新NISA投資のアップデート 毎月10万円受け取りながら億り人になる

著者：ガーコ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年4月16日（木）

判型：四六判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-330036-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000266/)

著者プロフィール

ガーコ

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

・働きながら国内有名大学院で経営学修士号（MBA）取得

・ITストラテジスト、プロジェクトマネージャー（国家資格）

・フルマラソン完走多数。投資も人生も長距離型で。

YouTube：https://www.youtube.com/@ga-ko

Instagram：https://www.instagram.com/garkookane/

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