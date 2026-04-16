gocaアプリの新機能！gocaポイントが1ポイント（１円）単位で利用可能に！４月16日（木）よりアップデート

綿半ホールディングス株式会社

綿半パートナーズ株式会社（長野県飯田市 代表取締役社長：野原佳代子）は、お客さまの利便性向上を目的として、2026年4月16日（木）より「gocaアプリ」の機能をアップデートします。

◆アップデート概要

これまでgocaポイントは、500ポイント単位でクーポンに交換してご利用いただく形式でした。

しかし、「少しだけ使いたい」「端数だけ使いたい」といったお客さまの声にお応えし、gocaポイントの1ポイント＝1円としてそのままお支払いに利用できるようになります。

これにより、端数のお支払いや少額利用の際にも、ポイントを無駄なく活用いただけます。

また、従来は500ポイント単位で最大3,000ポイント分のクーポン発行が上限でしたが、本アップデート後は、1回あたり最大99,999円まで利用できるようになります。高額決済でのポイント利用にもご活用できます。

◆変更前後の比較

【変更前】

・500ポイント単位でクーポン交換（500ポイント～3,000ポイント）

・クーポン発行後に利用

【変更後】

・1ポイント＝1円としてそのまま利用可能

・1回あたり最大99,999ポイントまで利用可能

◆gocaポイントとは？

gocaポイントは、gocaクレジットカードのご利用により効率よく貯めることができるポイントサービスです。

日々のお買い物をgocaクレジットカードでお支払いいただくことにより、綿半グループの店舗でご利用いただけるgocaポイントが貯まります。

クレジットカードとアプリをあわせてご利用いただき、より便利でお得なお買い物体験をお楽しみください。