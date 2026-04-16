『OPUS: Prism Peak』Nintendo Switch(TM)2 / Nintendo Switch(TM)＆Steam(R)にて本日発売！ローンチセールで10%OFF

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、台北のゲームスタジオ「SIGONO INC.」と共同開発する写真をテーマにしたアドベンチャーゲーム『OPUS: Prism Peak』を、本日2026年4月16日（木）にNintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Steamにて発売いたしました。

また、発売を記念して新たなプロモーション映像を公開し、出演声優を発表しました。

今までご紹介していなかった神霊やゲーム要素も公開し、公式サイトを更新しましたのでぜひご覧ください。

■ストアページはこちら

Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000110391

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100039

Steam：https://bit.ly/opus_steam_prjp

■発売記念PVはこちら

https://youtu.be/XtccCDmlLUs

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XtccCDmlLUs ]

■公式サイトはこちら

https://opuspp.shueisha-games.com/

今なら10%OFF！ローンチセール開催！

『OPUS: Prism Peak』の発売を記念して、期間限定のローンチセールを開催！

お得なこの機会をお見逃しなく！

【開催期間】

Nintendo Swich 2 / Nintendo Switch：2026年4月16日～4月30日15:59まで

Steam:2026年4月16日～4月30日15:00まで

物語を彩る出演声優を一挙公開！

※敬称略/キャラクター順

ユージン：三木眞一郎

ユージン（幼少期）：大地 葉

謎の少女レン：市ノ瀬加那

鹿の神霊：宮本充

犬の神霊：大西沙織

ヤギの神霊：後藤光祐

イノシシの神霊：檜山修之

ユニコーンの神霊：後藤沙緒里

イタチの神霊：井之上潤

センザンコウの神霊：奈良徹

クマの神霊：三宅健太

魚の神霊：小林沙苗

牛の神霊：田所陽向

本日更新した公式サイトでは出演声優のコメントを公開中です。

コメントもぜひご覧ください。

■公式サイトはこちら

https://opuspp.shueisha-games.com/

新たな神霊をご紹介

旅の途中で出会う動物の姿をした「神霊」。彼らと交流する中で、ボウの地についてや、帰り道への手がかりを得ていきます。

これまで未公開だった神霊の詳細を一挙に公開いたします。

■イタチの神霊 CV：井之上潤

旅の途中で出会うイタチの神霊。

正義感が強い性格をしているが、常に何かに怒りを抱えている。

この地を破壊するボウに対して激しい憎しみを持つ。

■センザンコウの神霊 CV：奈良徹

旅の途中で出会うセンザンコウの神霊。

争いを嫌う物静かで臆病な性格。

基本的に隠れるのが好きで、いつもゴミ箱の中に隠れている。

■クマの神霊 CV：三宅健太

旅の途中で出会うクマの神霊。面倒見がよい性格で、

豪快で義理堅く、ただものならぬ風格を感じさせる。

ボウに襲われ、記憶を失いかけた状態の彼を

ユージンたちが見つける。

■魚の神霊 CV：小林沙苗

旅の途中で出会うサカナの神霊。何に囚われているのか自分でも分からず、悲しみと自責の念に沈んでいる。

ユージンに対して優しく接するのは、いつかの記憶の中の無念を埋めようとしているのかもしれない……。

■牛の神霊 CV：田所陽向

旅の途中で出会う牛の神霊。

十階建てのビルほどの巨体を誇る。

一本の角は途中で折れ、体のあちこちには傷跡が

刻まれている。

王に対して激しい怒りを抱いているようだ。

■蝶の神霊 CV：???

旅の途中で出会う蝶の神霊。翅は、セミの羽よりもさらに薄く、今にも消えてしまいそうな儚さを持つ。

新たなゲーム要素をご紹介

今まで公開したゲーム要素に加え、「ボウの地」の謎に迫る3つの要素をご紹介します。

■「王」の存在

神霊たちが口々にする「王」という存在。「名もなき街」に行くと言ったきり、もう何年も戻ってきていないようです。

神霊たちは王に対して強い想いがあるようで、怒りを向ける者、懐かしむ者、関係を戻したい者など様々です。

■神の火鉢

「ボウの地」に点在する「神の火鉢」では、神霊との対話を行うことができます。冒険の道中、ユージンは各地でこの「神の火鉢」を目にすることになります。

「神の火鉢」から与えられる試練を解くと、旅を進めるための重要なアイテムを入手することができます。また、冒険で得た「種」を供物として捧げると、カメラの手入れ道具や特殊なフィルターといった、ユージンの旅路を手助けするアイテムを手に入れることも可能です。

さらに、「神の火鉢」で神霊たちの個別の願いを叶えることで、ユージンや神霊たちに関する謎が紐解かれていきます。

■神火文字

「ボウの地」の各地で書き記されている謎の古代文字。解読を進めることで、この世界の真相の解明につながるかもしれません。

『OPUS: Prism Peak』とは

シャッターを押せば、君とさよなら。

帰省途中、幻想的な世界に迷い込んでしまった主人公ユージン。

迷い込んだ先で出会ったのは謎の少女と、手元には諦めたはずのカメラ。

「山の上に行きたいんだ--」

そう語る少女と共に、カメラのファインダーを通して隠された謎を解き明かしながら、「帰り道」を見つけ出す旅が始まります。

「帰り道」を探す主人公ユージンと謎の少女

主人公

ユージン（CV：三木眞一郎）

本作の主人公。

かつては報道カメラマンやカフェの経営などを行っていた。

40歳、バツイチ。少し皮肉屋な一面も。

久々に故郷へ帰省する途中、事故に合い突如不思議な世界「ボウの地」に迷い込んだ。

現実世界への帰り道を探すべく、謎の少女と一緒に旅することに。

謎の少女レン（CV：市ノ瀬加那）

「ボウの地」でユージンが出会った記憶喪失の少女。

元気いっぱいで無邪気。

たまに生意気な態度をとることもあるが、

本当は心が優しく困った人をほおって置けない性格。

「ボウの地」にそびえ立つ山。

そこにある家へ帰りたいという想いだけがあり、

帰り道を探すユージンと共に山頂を目指す。

物語と世界観

■迷い込んだ世界「ボウの地」

ユージンが迷い込んだ世界。どこか懐かしくも現実とは異なる美しい世界は、よく見るとところどころ崩れているように見えます。

■襲い掛かる脅威

ボウの地を旅する中で、ユージンに襲い掛かる脅威も。 赤黒く濁った巨躯で追いかけてくるこの存在は一体--？

ゲーム要素詳細

■撮影システム

カメラを使って世界を切り取り、記録に残していく。美しい風景や、動物の姿をした神霊など、一度きりの出会いを思い思いに撮影することができます。 旅をし、撮影し、少しずつ世界の謎を紐解いていきましょう。

■神霊との交流

ユージンが迷い込んだ不思議な世界には、「神霊」という言葉を話す動物たちがいました。 彼らは徐々に記憶をなくし、その体は透明になっていき、存在すら消えてしまうといいます。

もう自分の名前すら思い出せない--。

そんな彼らを写真に収めることで蘇る「記憶」。 不思議な「神霊」たちとの交流が、ユージンの「帰り道」の手がかりとなっていきます。

■真実を見つける手助けとなるノート

ボロボロの表紙に、不思議な文字が書かれた古いノート。撮影した写真や、神霊との交流で手に入る情報を書き込むことで、真実が徐々に浮かび上がってきます。

ボウの地とは何なのか--その鍵となるかもしれません。

ボウの地で出会う動物の姿をした「神霊」

今回ご紹介した神霊のほかに、以下の5体の神霊が登場します。

『OPUS: Prism Peak』概要

■対応機種：Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Steam

■ジャンル：さよならを撮り直す、フォトアドベンチャー

■発売日：好評発売中（2026年4月16日発売）

■発売金額：3,480円

■プレイ人数：1人

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語

■発売：集英社ゲームズ

■開発：SIGONO INC.

■コピーライト：(C)SIGONO INC. / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■Nintendo Switch 2ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000110391

■Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100039

■『OPUS: Prism Peak』Steamページ：https://bit.ly/opus_steam_prjp

■『OPUS: Prism Peak』公式サイト：https://opuspp.shueisha-games.com/

■クリエイタープロフィール

“人々に喜びをもたらす、ユニークで心のこもった体験“をモットーとする台北のゲーム開発スタジオ。

「OPUS」シリーズでは独創的なアニメ調のグラフィック、感動的なストーリー、心に残るサウンドなどあらゆる要素が高く評価され、現在も多くのファンベースを作り上げている。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

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