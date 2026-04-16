北欧の夏の風物詩「夏至祭」が今年もメッツァにやってくる！夏の訪れを祝う「メッツァの夏至祭2026」開催決定！

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（代表取締役社長：望月潔）が運営する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では、2026年5月23日（土）～6月21日（日）までの期間、北欧の伝統的な夏祭りをモチーフにした「メッツァの夏至祭2026」を開催します。

1 年で最も日照時間が長い日を祝う「夏至祭」は、夏の期間が短い北欧でクリスマスと同じくらい大切なイベント。北欧の夏の風物詩となるさまざまな催しをアレンジして、6月21日（日）夏至当日までのカウントダウンを行います。例年好評のイベントで、期間中は約4万人のお客さまで賑わいます。

イベント初日の5月23日（土）24日（日）は、昨年に続き2回目の開催となるこだわりのブルワリーがセレクトした上質なクラフトビールと音楽を満喫する「森と湖のクラフトビールジャーニー」、夏至当日の週末6月20日（土）21日（日）は北欧にまつわる雑貨が集まる「湖畔の北欧マーケット」、さらに期間中の毎週土曜日はフィンランドで「コッコ」と呼ばれる夏至の象徴「かがり火」で夏の訪れをお祝いします。

メッツァ入口では約100mの道に渡って、北欧8ヶ国の国旗をイメージした花冠の装飾「北欧8ヶ国の夏至の花冠ロード」が登場し、ゲストをお出迎え。またメッツァビレッジの各店舗では、北欧直輸入の雑貨やフードのセールを期間中毎日開催します。

詳細：https://metsa-hanno.com/event/44694/

▶今年の夏至祭は「森と湖のクラフトビールジャーニー」で幕開け！

メッツァが位置する埼玉県飯能市のローカルブルワリーであり、世界各地の文化や歴史をビールで表現を試みる個性派ブルワリー「カールヴァーン」が、埼玉県や近隣の武蔵野エリアを中心とした製法にこだわるブルワリーなど約7店舗をセレクト。昨年秋の開催時は1万人を超えるお客さまにご来場いただいた好評のイベントで、新緑がまぶしいこの季節に第2回目の開催が決定しました。

アーティストによる生演奏やフィンランドのダンスパフォーマンス（出演：Usva※¹）、夕方には皆で火を囲む「夏至のかがり火」やファイヤーダンスパフォーマンス（出演：炎芸師 NOBU※²）もあり、湖畔で炎の揺らめきを眺めながら、この季節・この場所でしか味わえないヒュッゲなひとときをお届けします。

日時：2026年5月23日（土）24日（日）11:00～19:00

場所：メッツァアウキオ

特別協力：株式会社 FAR EAST

詳細：https://metsa-hanno.com/event/44695/

〈出店店舗 紹介〉

■CARVAAN Brewery & Restaurant

CARVAAN Brewery & Restaurant 飯能本店。飯能の渓谷の断崖絶壁に建つ、異文化・非日常のアラビアン・ガストロノミー。目玉商品はアラビアンライム・エールで、エジプトの地中海に面した町アレキサンドリアのライムピールとスパイスの女王カルダモンのエキゾチックな香りを楽しむビール。

■麦雑穀工房

”The beginning of our brewing starts in the field.”

有機農業が盛んな埼玉県小川町に2003年創業、原料はできる限り自家栽培や地元産、畑からのビール造りを実践中の小さな醸造所&タップルームです。

創業時から変わらない一番人気の看板ビールは「雑穀ヴァイツェン」。ヴァイツェンは南ドイツ発祥の小麦を原料に使用した白ビールで、麦雑穀工房では自家栽培の小麦・ライ麦・キビ・アワなど季節に応じて色々なシリアルを使用したオリジナルレシピで造っています。液体のパンのような風味豊かな穀物感と、ヴァイツェン酵母由来のスパイシーでフルーティな味わいをお楽しみください。

■秩父麦酒醸造所

2017年より、埼玉県秩父市で醸造を開始したクラフトビール醸造所。「人の癒しになれる麦酒」をテーマに、飲みやすさと楽しさを大切にしてつくられたクラフトビールを通じて、埼玉県の魅力的なクラフトビール文化を育んで行きたいと取り組んでおります。

■Nobody Brewing by TEENAGE

最高峰を探求するTeenage BrewingのDNAを継承し誕生したセカンドブランド。培われた確かな技術はそのままに、クラフトビールを特別なものではなく、誰もが手に取れる「日常の選択肢」へと変革し、二つのブランドが響き合い、日本のビール文化の未来を切り拓きます。

■本庄銀座ブルワリー

埼玉県にある本庄銀座ブルワリーです。地元本庄市の硬水を生かした飲みごたえとキレを両立させた「また飲みたいビール」が持ち味です。

■U.B.P BREWERY

「ビール×フットボールの文化を、浦和から世界へ」「あなたの日常にビールの新しい楽しみ方を」をコンセプトに醸造するブルワリー。こだわりのクラフトビールを浦和の街からお届けします！

■五十嵐酒造株式会社

埼玉県飯能市にある日本酒の蔵元で、「天覧山」という銘柄で知られています。きれいな水と伝統的な製法で、飲みやすく品質の高いお酒を造っています。

▶「湖畔の北欧マーケット」を夏至の週末に開催！

森と湖に囲まれた北欧現地の夏の雰囲気と、一期一会の出会いを楽しめる屋外マーケット。北欧有名ブランドや雑貨、ヒンメリなどの工芸品、ヴィンテージやフードなど各日15店舗以上が大集合！ワークショップで作った花冠を被ってマーケットやフィンランドダンスに参加しましょう。

日時：2026年6月 20日（土）21日（日）10:00～17:00

場所：メッツァアウキオ

詳細：https://metsa-hanno.com/event/44696/

〈出店店舗 ピックアップ〉

▶北欧の国旗をモチーフにした巨大花冠ロード＆メイポールは必見フォトスポット

（上段左から Knut Sweden、Lemmik、下段左から kaori emori、GiuminG）

メッツァ入口のエントランスロード「メッツァティエ」では、夏至祭のマストアイテム「花冠」をモチーフにおめかしした「北欧8ヶ国の夏至の花冠ロード」が登場。北欧各国の国旗カラーのリボンを上品にあしらった巨大花冠はインパクト抜群！

そこを通り抜けた先の広場にあるのはスウェーデンとフィンランドの中間の島「オーランド」のユニークなスタイルのメイポール。期間中には、このメイポールを囲んだフィンランドの伝統的なミッドサマーダンスパフォーマンスを開催します。デモンストレーションのあとは、皆さんも一緒に参加できます。

※フィンランドの伝統的なミッドサマーダンスパフォーマンス（出演：Usva）開催日は5月23日（土）6月 20日（土）

▶期間中毎日開催のミッドサマーセール＆期間限定メニュー

フィンランド・ラハティ市にあるテーレンペリ蒸留所のシングル・モルトウイスキーやROBERT’S COFFEEの物販商品などがお得に購入できるセールを毎日開催。さらに毎年大人気のザリガニを使用した期間限定メニューも登場！

（一例として、左からLAAVU、ミートボール専門店toroli、キッチンカー「ふるーつなのに」）<※¹ Usvaについて> 出演日：5月23日（土）6月20日（土）

世界各国のフォークダンスを踊っている経験者から初心者まで、フィンランドを踊りたいという有志で結成されたグループ。代表の梶原サッラはフィンランド Turku 出身。1996 年～2012 年までフィンランドでフォークダンスグループ Virsut に所属し毎年多くの国内と海外でのダンスフェスティバルやデモンストレーションに参加。

<※²炎芸師 NOBUについて> 出演日：5月23日（土）6月20日（土）

ファイヤーパフォーマンス歴22年。欧米で主流になりつつあるFlow Artという技術を取り入れながら技巧的な火食い芸や迫力ある火力の演出、異世界を彷彿とさせるような表現を得意とし、神社仏閣、地域の祭り、国内外の野外フェス等でファイヤーショーを展開。

また、自身の主宰団体 Universal Gypsy が横浜市歴史博物館内で実施した公演作品「火人水 ~HITOMI~」がLuxembourg Art Award 2018 芸術功労証書授与した。

昨今では文化庁文化芸術支援事業には公演作品「火炎舞踏会」が3年連続で採択を受けている。近年はファイヤーパフォーマーの指導、育成も行い、様々なジャンルからの練習生が集まっている。また、ミュージシャンのMVでの火炎の演出も手掛ける。

<メッツァビレッジについて>

フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設。100種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月潔）は2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。

また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。

https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「メッツァ（メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク）」公式サイト： https://metsa-hanno.com/

「メッツァビレッジ」公式X：https://x.com/Metsa_Official

「メッツァビレッジ」公式Instagram：https://www.instagram.com/metsavillage/