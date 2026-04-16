2026年4月17日（金）トゥモローランド 大阪高島屋店がリニューアルオープン。〈CABaN（キャバン）〉導入と〈TOMORROWLAND .B（トゥモローランド ビー）〉拡充でラインアップを刷新

上質でタイムレスなワードローブを提案する新たな店舗へ

株式会社 トゥモローランド

トゥモローランド 大阪高島屋店は、2026年4月17日（金）にリニューアルオープンいたします。

新たに〈CABaN（キャバン）〉の取り扱いをスタートし、さらに〈TOMORROWLAND .B（トゥモローランド ビー）〉の展開も拡大。

上質でタイムレスなアイテムとともに、より充実したラインアップを揃え、心地よい空間の中でお一人おひとりの日常に寄り添うワードローブをご提案いたします。

〈CABaN（キャバン）〉の取り扱い開始



トゥモローランドが創業40年で培ってきたものづくりを活かし、2018 年に誕生した〈CABaN〉。

エレガンスやトラディショナルマインド、上質さはそのままに性別や年齢、国籍を超えて、個性をさらに輝かせるシンプルで遊び心のあるウエア・グッズを提案します。

豊富なカラーパレットや鮮やかなプリントアイテム、コンテンポラリーなシルエットバランスが特徴。

アイコンのコットンカシミヤシリーズは、毎シーズン新色として、数十種類の中から厳選したオリジナルカラーを展開し続けています。

〈TOMORROWLAND .B（トゥモローランド ビー）〉



「私のクローゼットに、いつまでも残る “感じる” 服」をコンセプトに、素材やフォルム、デザイン、着心地にまでこだわり、上品さと実用性を兼ね備えた服を提案。

記憶に残る感触やカラーパレット、心地よさを追求した緻密な仕立て、バランスを極めた美しいシルエット。

誠実なものづくりから生まれる一着は、身にまとう瞬間に高揚感をもたらし、着る人それぞれの魅力を美しく引き出します。

Exclusive ItemsTOMORROWLAND collection



TOMORROWLAND collection Exclusive Items

フランスの老舗〈JULES TOURNIER（ジュール・トゥルニエ）〉社が織り上げた生地を使用した特別感のあるアイテム。鮮やかな色彩と繊細なフリンジが、装いに華やぎとエレガンスを添えます。

Exclusive ItemsBallsey

Ballsey Exclusive Items

大胆にあしらったパールが襟元で美しく映えるニット。デイリーからお仕事まで幅広いシーンで活躍する、ホワイトとネイビーの2色をご用意しました。

MARIHA

Marie Ueda によるジュエリーブランド。

パリを拠点に、 日本古来の 「花鳥風月」 の感性を大切にしながら、天然石を用いた繊細でエレガントなジュエリーを展開しています。

自然の美しさや情景を映し出すようなデザインが、 身につける人の魅力をやさしく引き立てます。

5月14日（木）～24日（日）の期間中、店頭にて『MARIHA POP UP STORE』を開催いたします。

〈LIE STUDIO（リエ・スタジオ）〉

モデルとして活躍する双子姉妹、Amalie MoosgaardとCecilie Moosgaardが手がけるジュエリーブラン ド 〈LIE STUDIO（リエ・スタジオ）〉のお取り扱いをスタートいたします。

デンマークとニューヨークを拠点に、モダンでミニマルなジュエリーを提案するブランド。

シンプルでありながら存在感のあるデザインは、大人の女性の日常にさりげないエレガンスを添えてくれます。

STRATHBERRY

STRATHBERRY

2013年、エディンバラで誕生したラグジュアリーレザーブランド。

スペイン産の上質なレザーを使用し、熟練した職人の手仕事によって丁寧に仕立てられています。

建築的で洗練されたミニマルなデザインと、タイムレスなエレガンス。

美しさと実用性を兼ね備えたバッグは、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。

リニューアルオープンでは、ブランドにフォーカスしたラインアップでご紹介いたします。

BRANDS

Ballsey

MACPHEE

TOMORROWLAND collection

TOMORROWLAND .B

Atelier TOMORROWLAND

CABaN

Life Style Goods

IMPORT BRAND

FLICKA

MACKINTOSH

manipuri

MARY AL TERNA

NEBULONI E.

PELLICO

PHILIPPE AUDIBERT

PIPICHIC

PUNTI

RED CARD

TATRAS

TOV

VASIC

and more

店舗情報

トゥモローランド 大阪高島屋店

2026年4月17日（金）RENEWAL OPEN

大阪府大阪市中央区難波5-1-5 大阪高島屋店 3F

営業時間 10:00～20:00 ／ 不定休