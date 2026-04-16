ネスプレッソが次世代へ届ける”さらなる探求の旅”新生ネスプレッソのリブランディングと新しいコーヒーメーカーを発表

ネスレネスプレッソ株式会社

カプセルコーヒー、専用コーヒーメーカー、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供することにこだわり続けている「NESPRESSO（ネスプレッソ）」（ネスレネスプレッソ株式会社 本社：東京都品川区、代表取締役社長：シルヴァン・シマール）は、40年という節目の年にデュア・リパを新たなグローバル ブランドアンバサダーに迎え、新キャンペーン「VERTUO WORLD」を発表しました。デュア・リパを起用した新たなブランドムービーの世界同時公開日である4月14日（火）に開催されたローンチパーティには、石田ニコルさん、上杉柊平さん、浦浜アリサさん、クリスウェブ佳子さんらセレブリティが会場を訪れ、ネスプレッソの新しい世界感をお楽しみいただきました。

（写真左より）石田ニコルさん、上杉柊平さん、浦浜アリサさん、クリスウェブ佳子さん

新たなブランドキャンペーンは、「一杯のコーヒーは、格別なコーヒー体験の探求への招待状である」という、シンプルでありながらも力強い想いが核にあります。卓越したコーヒー、文化、そして創造性にインスパイアされた「想像を超える世界」を、ガイド役のデュア・リパと共に、没入感溢れる力強いヴィジュアルで表現されています。その世界観を表現した会場は、次世代のコーヒー愛飲家に贈る最新のコーヒーメーカー「ヴァーチュオ アップ」体験を中心に、コーヒー愛飲家を自由な発想でコーヒーを楽しむことを促すような空間で構成されました。

会場を訪れた石田さんは、「普段からネスプレッソのコーヒーメーカーを使って毎朝コーヒーを淹れており、今日も出かける前に楽しんできました。朝起きて窓を開け、その日の気分や自分のスタイルに合わせてコーヒーを選び、外を眺めながら過ごす時間が、私のモーニングルーティンです。」と、MORNINGのコンセプトルームにちなみ、朝のコーヒーの楽しみ方をご共有いただきました。

上杉さんは、「今回の新製品の登場もそうですが、ネスプレッソは、常に驚きを与えてくれます。味へのこだわりや豆の品質、焙煎方法といったコーヒーづくりへの姿勢は、変わらず大切に守りながらも、進化を続ける。その点に大きな魅力を感じています。変えてはいけないものと、変わらなければならないものを明確に持ちながら進化を重ねていく――そこが、ネスプレッソの素敵なところだと思います！」と、普段から愛飲しているユーザーならではの視点でコメント。

POOLのコンセプトルームを楽しんだ浦浜さんは、「夏は特に、左手にスマホ、右手にアイスコーヒーというのが毎日の定番で、欠かさず楽しんでいます。ネスプレッソのコーヒーはバリエーションが多く、その日の気分に合わせてアロマの香りを楽しめるのが、一番の魅力だと感じています。アイスコーヒーは時間が経つにつれて氷が溶け、味が薄まったりぼやけてしまうこともありますが、ネスプレッソは最後までアロマの豊かさが続くので、長く楽しめるところが特に好きです。」と、魅力を語りました。

クリスウェブさんは、「自宅では、色とりどりのネスプレッソのカプセルを1つの大きなボウルの中に入れて、その日の気分で「今日は何色にしようかな」と選んでいます。来客時にコーヒーをお出しする際も、種類を説明しながら選んでいただく時間がとても楽しいですね。最近では、21歳になった子供たちと一緒に楽しむようになり、「コーヒー飲む？」と声をかけてくれて、ついでに淹れてくれることもあるんです。コーヒーが家族とのコミュニケーションのきっかけになっているのが、とても嬉しいです。」と、ご家庭での楽しみ方やそこから生まれているコミュニケーションなどのお話もしていただきました。

また、ローンチパーティーでは代表取締役社長のシルヴァン・シマールより、「ネスプレッソ」のブランドシフトについて次のように語りました。

「本日のイベントは、単なる新製品発表ではありません。『ネスプレッソ』は、本日、新たなチャプターの幕を開けます。ブランドの象徴であるキーワード“WHAT ELSE?”は、今後、ブランドとコーヒー愛好家の双方にさらなる可能性をもたらします。それは、”卓越した一杯“を届けることから、”卓越した一杯ごとに、新たな世界を発見する“ ―『ネスプレッソ』ならではのコーヒー探検への探求へと誘うものです。これから始まる『ネスプレッソ』の新たな歩みは、日本のユーザーの多様なニーズ――ライフスタイルや個性を尊び、あらゆるシーンでコーヒーを愉しむ方々の期待に、より深く応えてまいります。そしてそれは、『ネスプレッソ』がプレミアムブランドたる所以をより強固なものにします。私たちは、”ヴァーチュオ”の世界を通じて、日本のプレミアムコーヒー市場を自ら形作り、牽引するリーダーとしての地位を確なものにしていく所存です。皆さまそれぞれが、ご自身の味わいの探求を数多く持ち帰っていただける――そんなきっかけとなることを、心より願っております。」

ネスプレッソの世界感を表現したコンセプトルーム

ネスプレッソのCMに登場する象徴的なセリフ「WHAT ELSE?」、 「さあ、次の物語は？」という意味を込め、ネスプレッソの世界を体感していただける3つのコンセプトルームが登場し、セレブリティの皆様に多様なコーヒー体験をお楽しみいただきました。

MORNING（モーニング）

柔らかな朝日を浴びながら、たっぷりのマグサイズで心を満たすひととき。一日を前向きにスタートさせる、エネルギーに満ちたシーンを表現。「ヴァーチュオ アップ」の簡単な操作性で、忙しい朝も、手軽に格別なコーヒーをお楽しみいただけます。

CLOUD（クラウド）

ふわふわのフォームミルクを加えて、贅沢なコーヒーレシピを表現。しっかりとしたコーヒーの味わいにミルクの優しい甘みを感じる、まるで、雲の上を歩いているかのような心地よい空間に仕上げました。

POOL（プール）

日本のコーヒー愛飲家にも大変人気の高いアイスレシピをご体験いただくエリアを、POOLをイメージして、クールでスタイリッシュな空間で作り上げました。

イベント概要

ネスプレッソが、新たなグローバルブランドアンバサダーとともに、ネスプレッソの象徴的なセリフ“WHAT ELSE?” を刷新。新たなブランドムービー「VERTUO WORLD」の世界同時公開を記念したレセプションを開催。新機種「ヴァーチュオ アップ」の発表と共に、様々なシーンで自由に楽しむコーヒー体験の世界観を表現した空間で開催するローンチパーティーに、セレブリティをお招きしました。

名称：NESPRESSO Launch Party "WHAT ELSE?"

来場ゲスト：石田ニコルさん、上杉柊平さん、浦浜アリサさん、クリスウェブ佳子さん、福士リナさん、福士マリさん

福士リナさん福士マリさん