医療的ケア児らと活動した1年を振り返るーANNUAL REPORT 2025 日常の先に生まれた変化とはー

一般社団法人Orange Kids'Care Lab.オレンジキッズケアラボの日常の風景

皆さまからのご支援・ご協力に支えられ、2025年度も、医療的ケアや障害のある子どもたちとそのご家族が地域の中で安心して過ごせる場を継続して運営してまいりました。

本年度は、日常的なケアや居場所づくりに加え、子どもたちの「できること」を広げる体験機会の創出や、他団体・企業との連携による取り組みを推進しました。特に旅行支援では、宿泊業・旅行支援団体と協働し、新たな取り組みを通じて、医療的ケア児と社会との接点を広げる機会を創出しています。

また、年間を通じて９回にのぼるイベントを実施し、継続的な関わりの中で、子どもたち一人ひとりの成長を積み重ねてきました。本レポートでは、こうした取り組みをお伝えするとともに、日常の延長線上に生まれた変化を紹介しています。

医療的ケア児を取り巻く環境は、依然として多くの課題を抱えていますが、私たちは「特別な支援」にとどまらず、誰もが地域の中で自然につながり合える社会の実現を目指し、実践を続けています。

本レポートが、現状への理解を深めるとともに、多様な主体による関わりや連携のきっかけとなることを期待しています。

なお、「ANNUAL REPORT 2025」は、PDF形式で下記よりダウンロードいただけます。

ダウンロードはこちら :https://carelab.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/Annual-Report-2025-2.pdf

今後も、子どもたちとご家族にとってのより良い日常を支えると同時に、社会全体の意識や仕組みに働きかける活動を展開してまいります。引き続き、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

重い障害や医療的ケアのある子どもたちの活動拠点。2012年、福井県福井市に開設。

子どもたちの成長と未来を、地域や社会を巻き込みながらつくっていくことがミッション。

団体概要

名 称：一般社団法人Orange Kids’Care Lab.

設 立：2015年4月

代表理事：紅谷 浩之、戸泉 めぐみ

事業内容：障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業（居宅介護、生活介護）及び相談支援事業、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業（放課後等デイサービス、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援）及び障害児相談支援事業、その他（就学支援、旅行支援、災害支援等）

本件に関するお問合せ先

一般社団法人Orange Kids’Care Lab.事務局

私たちと一緒に子どもたちの未来をつくりませんか？様々な方法で子どもたちをご支援いただけます。

・子どもたちに寄付(https://congrant.com/project/orangecarelab/3725/form/step1)をする

・マンスリーサポーター(https://congrant.com/project/orangecarelab/4099/form/step1)になる

・AMAZON Wish List(https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/3QFPHOFRU5MXA?ref_=wl_share)で応援する

・その他のご支援(https://carelab.jp/donation/)はこちら

団体の紹介動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PqGz88D995o ]