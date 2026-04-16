【女性の健康課題（痩せ）に対応】健康経営優良法人の申請・運用を見据え、低BMI層の筋量増加を支援する運動プログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、健康経営優良法人認定の申請・運用において重要テーマとなりやすい女性の健康課題に対し、女性の「痩せ（低BMI・痩せ傾向）」を対象に、筋量増加を狙う運動プログラムの提供を開始しました。

健康経営優良法人認定制度は、優良な健康経営の実践企業を「見える化」する制度として運用されており、申請を通じて取り組み内容の整理と運用が求められます。

本プログラムは、低BMI層に対して「体重を増やす」ではなく、筋量増加を前提に運動設計を行い、3ヶ月の運用で実施状況と変化を確認できる形に整備します。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。数値改善を保証するものではありません。個人情報の取り扱い、同意、閲覧範囲は企業側の規程・方針に沿って整理します。

提供開始の背景

女性の健康課題は、職場の多様な人材の活躍や持続的成長の観点から重要性が高まっており、健康経営の文脈でも女性の健康課題への対応が取り上げられています。

一方で「痩せ（低BMI・痩せ傾向）」は、本人の自覚が薄いまま放置されやすく、運動の必要性があっても次の理由で実装が進みにくいテーマです。

- 対象者の優先順位付けができず、施策が一般論になる- 運動が「きつい」「続かない」「何をすればよいか分からない」で止まる- 単発で終わり、次年度の申請・運用に残る一次情報が蓄積されない

当社は、痩せ課題は筋量増加の設計が要であるという前提に立ち、運動習慣がない層でも実行しやすい導線を含めた運用パッケージとして提供します。

プログラム概要（低BMI層向け：筋量増加を狙う3ヶ月運用）

本プログラムは、企業が保有する健康診断結果等を起点に対象を整理し、低BMI層に対して筋量増加を狙う運動プログラムを3ヶ月で実装する支援です。

提供内容

対象設計（健診結果等を起点に整理）

- 健診結果等から、低BMI・痩せ傾向の対象像を整理（企業の運用方針に準拠）- 対象規模、実施形態（対面／オンライン等）、頻度を企業別に確定

筋量増加を狙う運動プログラム設計

- 低BMI層は筋量増加が主要論点となるため、筋力トレーニングを軸に設計- 運動習慣がなかった層でも継続できる開始強度・段階設計・短時間メニューを整備- 勤務形態（シフト、多拠点、時間制約）に合わせ、参加導線（周知、時間帯、申込）まで設計

3ヶ月運用と一次情報の蓄積（Before/Afterの確認）

- 運動実施状況（参加率・継続率・完遂率）を一次情報として整理- 企業の運用方針に合わせて、体重・BMI・体組成等の推移を確認（個人／集計の扱いは企業側方針に準拠）- 因果を断定せず、運用改善に使う目的で整理

期待できる経営インパクト

女性の健康課題への対応を、施策として実装できる

女性の健康課題への対応は健康経営の実務テーマとして整理されており、運用として回せる形に落とし込みます。

単発で終わらせず、申請・運用に残る一次情報を蓄積

参加率・継続率・完遂率など、翌期の改善に残る情報を整理できます。

対象を絞って設計し、ムダ打ちを抑制

低BMI層に必要な論点（筋量増加）に寄せ、内容を企業別に最適化します。

導入の流れ

- 事前ヒアリング（対象規模、運用制約、実施形態の整理）- 対象設計（健診結果等の活用範囲、運用ルールの確認）- プログラム設計（頻度、導線、実施方法の確定）- 3ヶ月運用開始（実施・リマインド・運用改善）- 3ヶ月後レビュー（一次情報と推移の確認、次期提案）

本プログラムについて

本プログラムは、健康経営優良法人の申請・運用を見据え、女性の健康課題の一つである低BMI・痩せ傾向に対して、筋量増加を狙う運動プログラムを3ヶ月で実装し、一次情報と推移確認までを整備する支援です。

初回の情報交換では、対象設計、運用導線、3ヶ月の実施パターン、確認項目の整理範囲まで、たたき台を提示します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)