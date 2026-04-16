EcoFlow、アースデイ東京2026に特別協賛として初出展！

EcoFlow Technology Japan株式会社

ポータブル電源とクリーンエネルギー技術のリーディングカンパニーであるEcoFlow Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下EcoFlow）は、2026年4月18日（土）から19日（日）の2日間、東京・代々木公園で開催される市民参加型環境イベント「アースデイ東京2026」に特別協賛として初めて出展いたします。

■ 背景：グローバルから日本国内まで広がるEcoFlowの支援活動

EcoFlowは、「クリーンエネルギー」を核に、WWFオーストラリアや緊急災害対応アライアンス（SEMA）など、世界約30のNGOや団体と提携し、気候変動対策を支援してきました。

このグローバルな取り組みを日本国内でも具現化すべく、私たちは各地で「ガソリン発電機からクリーンエネルギーへの転換」を推進しています。

その一環として、日立製作所東北支社が運行する「脱炭素ねぶた」への電源供給や、ヤマハ発動機株式会社（MS戦略部電動トライアルチーム）への大容量電源提供を実施しています。従来の燃料発電機による排出ガスや騒音を解消し、伝統文化やモータースポーツの現場に「静音かつクリーンなエネルギー」という新たな選択肢を提示してきました。

本イベント「アースデイ東京2026」への初出展は、こうした活動の延長線上にあり、より多くの方々に「エネルギーの自給自足がもたらすサステナブルな暮らし」を体感していただくための重要な機会と捉えています。

■ 展示コンテンツ

今回のEcoFlowブースでは、以下の3つのテーマに沿って、サステナブルな未来を体感いただける展示を行います。

1. 「エネルギーの自給自足」を完結させるクリーンライフ・エコシステム

単なる「予備電源」としての枠を超え、ソーラーパネルでの「発電」、ポータブル電源での「蓄電」、そしてその電力を最適に活用するポータブル冷蔵庫（GLACIERシリーズ）やポータブルエアコン（WAVEシリーズ）までを一つのラインで繋ぎます。

2. EV充電も可能な圧倒的パワー：200V/3600W出力のデモンストレーション

家庭用蓄電池に匹敵する大容量モデル「EcoFlow DELTA Pro 3」を用い、200V機器への対応や3600Wの超高出力を実演します。実際に電気自動車（EV）へ充電するシーンを公開し、経済的かつ環境に優しいエネルギー活用術を提案します。

3. 「クリーン・フードトラック・ソリューション」：実際のユーザーとの共創展示

環境負荷の低減を目指すフードトラック運営者（EcoFlow実ユーザー）とコラボレーションし、排出ガスや騒音のない「次世代の移動販売」を実演します。

■ 開催概要

日程： 2026年4月18日（土）～4月19日（日）

時間： 10:00 ～ 18:00

会場： 代々木公園（東京都渋谷区）

イベント公式サイト： https://www.earthday-tokyo.org/event/earthday2026

料 金： 入場無料

世界をリードする環境エネルギー・ソリューションを提供するEcoFlowは、グリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会を実現すべきだと考え、「EcoFlow Power For All」という社会的責任（CSR）プログラムを立ち上げました。EcoFlowは、世界中の人々に安定して電力が届く未来の実現をビジョンに掲げ、SDGsの「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の理念のもと、持続可能な社会の実現に取り組んでおります。このプログラムは、世界的な支援組織、政府、パートナーと協力し、気候変動、自然災害、環境問題などの深刻化する課題に対処するため、支援を必要とするすべての人々に、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、信頼性が高く、柔軟性のある再生可能エネルギーを提供しています。現在、「EcoFlow Power For All」は世界中の多くの自然災害や被災地へ電源救援活動を展開し、環境保全、経済発展、社会発展に焦点を当てて活動を続けていきます。

詳しくは公式サイト（https://www.ecoflow.com/powerforall）をご覧ください。

＜EcoFlowについて＞

EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、世界140以上の国と地域の市場で500万人を超えるユーザーにご利用いただいています。ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTAシリーズ」や、キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVERシリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。詳しくは公式サイト（ https://www.ecoflow.com/jp/ (https://www.ecoflow.com/jp/)）をご覧ください。

■EcoFlowポータブル電源の詳細：https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations/

■EcoFlowソーラーパネルの詳細：https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-station-solar-panel/