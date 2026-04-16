埼玉県産の“幻のいちご”「あまりん」フェアを4月24日（金）より2店舗で同時開催！

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎、以下、大泉工場）は、2026年4月24日（金）から、「1110 CAFE/BAKERY（埼玉・川口）」と「BROOKS GREENLIT CAFE（東京・南青山）」の直営2店舗にて埼玉県産の希少な高級いちご「あまりん」を主役にした期間限定フェア「あまりん COLLECTION」を開催いたします。



「あまりん」は埼玉県内の限られた生産者のみが栽培を許された希少品種で、埼玉県外への流通量が限られていることから、“幻のいちご”として話題を集めています。味わいは、圧倒的に高い糖度とまろやかな酸味が特徴で、日本野菜ソムリエ協会主催の「全国いちご選手権」でも最高金賞を受賞しています。

埼玉県に本社を構える大泉工場は、地元で生まれた希少な食材の魅力を広く発信したいという想いから、本フェアを企画いたしました。「あまりん」の濃厚な甘みと香りを存分に生かした特別なラインアップを、自分へのご褒美としてはもちろん、お食事後の〆スイーツとしても是非お楽しみください。

1110 CAFE/BAKERY（埼玉・川口）

AMARIN AN BLISS ～あまりんと餡のオープンサンド～

【価 格】 880円（税込）

花酵母で発酵させた田舎パンをベースに、ココナッツ豆乳クリーム、有機あんこ、「あまりん」を合わせた贅沢なオープンサンド。仕上げには、一般には流通していない栽培期間中農薬不使用の横山農園のエディブルフラワーをトッピング。一口ごとに「和のコク」と「果実のフレッシュな甘さ」が重なり合い、一皿の中で味わいのグラデーションを楽しめる“体験型”デザートです。

あまりんの発酵ソーダ

【価 格】 700円（税込）

発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」をベースに、「あまりん」の自家製シロップを合わせた発酵ソーダ。飲む直前に混ぜることで味わいが完成し、発酵由来の柔らかな酸味と「あまりん」の贅沢な甘味が溶け合います。仕上げに添えたライムの爽やかな香りが心地よいアクセントに。

BROOKS GREENLIT CAFE（東京・南青山）

THE あまりん スムージー

【価 格】2,000円（税込）

【提供数】1日10杯限定 ※なくなり次第終了

「あまりん」を贅沢に使用し、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」を掛け合わせた一杯。濃厚な甘みと爽やかな酸味が重なり、豆乳クリームを混ぜることでフレッシュな果実感からクリーミーなコクへと味わいが変化します。

THE あまりん BOWL

【価 格】3,000円（税込）

【提供数】1日5食限定 ※なくなり次第終了

「あまりん」を大輪の花のようにあしらった、1日5食限定のデザートボウル。360度どこから見ても華やかなビジュアルとともに、「あまりん」の濃厚な甘み、豆乳クリームのコク、発酵グラノーラの食感が重なり、最後まで飽きることなくお楽しみいただける一品です。

店舗概要

「1110 CAFE/BAKERY」について

コンセプトは、「自然」「生活」「身体」3つの環境が「○（まる）＝美しくなる」。こだわりの素材を独自の組み合わせでつくるプラントベースのお食事と、ひとつひとつ丁寧に窯で焼き上げた出来たてのパンをお楽しみいただけるカフェベーカリーです。

物流倉庫が軒を連ねる埼玉県川口市の領家地区。その一角に突如現れる3000坪のガーデンに「1110 CAFE/BAKERY」はあります。四季の移ろいを感じる様々な草木があなたを歓迎します。日常を忘れ、自然に包み込まれる特別な時間をお過ごしください。

■店舗情報

店舗名： 1110 CAFE/BAKERY（イチイチイチマルカフェベーカリー）

所在地： 〒332‐0004 埼玉県川口市領家5‐4‐1

TEL： 048‐229‐1085

営業時間： 平日 10：00～17：00、土日祝日 8：00～17：00（L.O 16：00）

定休日： 月曜日

席数： 44席 (店内席／テラス席 含む) ※テラス席はペット同伴可 / Free Wi-Fi／電源利用可

HP： https://1110cafe-bakery.com/

Instagram： https://www.instagram.com/1110_cafe_bakery



「BROOKS GREENLIT CAFE」について

自然と調和する、地球にも身体にもやさしい都会のオアシス。

自然の恵みと環境への配慮を大切にしたプラントベース（植物由来）の料理や飲み物、心地よい空間、ウェルネスな体験をご用意しています。小川のせせらぎのように自然の流れに逆らわず、地球にやさしい選択肢をご提案します。

「自然を味わい、自然に寄り添う」という理念のもと、気負わず楽しく、サステナブルな未来への第一歩をここから始めてほしいという願いを込め、目の前に広がる公園の緑とやわらかな陽射しが心地よい開放的な空間で、プラントベースのサンドイッチ、KOMBUCHA、スムージー、コールドプレスジュースなど身体にやさしい料理と飲み物をご提供しています。

＜コンセプトは「GREENLIT」＞

店名にもなっている「GREENLIT」は、「青信号になる」「GOサインが出る」という意味で使われています。

GREEN =自然の恵みを大切にし、環境に配慮した私達の取り組み。植物由来の食材。

LIT =「素晴らしい」「最高」「超盛り上がっている」等の意味を持つスラング。

私たちの描く「GREENLIT」には、プラントベース（GREEN）を肩肘張らず、遊び心を持ち洗練されたスタイルで広めていく（LIT）という意図も含んでいます。

■店舗情報

店舗名 ： BROOKS GREENLIT CAFE（ブルックス・グリーンリット・カフェ）

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山1-7-12 MIDORI.so 1F

TEL ： 03-4400-1662

営業時間 ： 8:00-18:00

席数 ： 30席 ※ペット同伴可

Free Wi-Fi／電源利用可

HP ： https://www.brooks-greenlitcafe.com/

Instagram： https://www.instagram.com/brooks_greenlit_cafe/

株式会社大泉工場について

「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・OKS CAMPUS MARKET等のイベント企画運営）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ Food Products 事業 ／ 不動産管理

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